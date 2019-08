Supercup lockt mehr als acht Millionen vor den Fernseher

© ZDF

Das ZDF kann sich über die besten Supercup-Quoten seit Jahren freuen: Mehr als acht Millionen Zuschauer sahen den Sieg des BVB über Bayern München, weit über zwei Millionen mehr als vor einem Jahr. Tagsüber punkteten die Finals im Ersten.



04.08.2019 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 04.08.2019 - 09:12 Uhr

Auch wenn sich die Beteiligten darum bemühten, den Wert des Supercups im Vorfeld mächtig herunterzureden - wenn Borussia Dortmund und Bayern München aufeinandertreffen, ist das Interesse der Fernsehzuschauer groß. Tatsächlich schalteten am Samstagabend mehr als acht Millionen Zuschauer ein, um die Live-Übertragung im ZDF zu sehen. Genau genommen wurden im Schnitt 8,09 Millionen gezählt, die den Marktanteil des Senders auf fulminante 32,5 Prozent trieben.

Damit fielen die Quoten ein ganzes Stück besser aus als vor einem Jahr beim Supercup-Spiel zwischen den Bayern und Frankfurt, bei dem nur rund fünfeinhalb Millionen Zuschauer dabei waren. Auch beim jungen Publikum lief es fürs ZDF prächtig: 2,17 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sahen den BVB-Sieg über den Rekordmeister und sorgten hier für ähnlich starke 31,5 Prozent Marktanteil. Der Supercup war damit bei Jung und Alt gleichermaßen die Nummer eins am Samstagabend.

Im weiteren Verlauf des Abends sorgte dann auch noch "Das aktuelle Sportstudio" für gute Quoten - und das, obwohl es sich nicht etwa um Fußball drehte, sondern um die sogenannten Finals, die an diesem Wochenende in Berlin stattfinden. 2,83 Millionen Zuschauer sorgten im Anschluss an den Supercup noch für stolze 15,6 Prozent Marktanteil und auch bei den 14- bis 49-Jährigen kann das ZDF angesichts eines Marktanteils von 11,6 Prozent überaus zufrieden sein.

Ohnehin stießen die im Ersten übertragenen Finals schon tagsüber auf recht großes Interesse mit zweistelligen Marktanteilen beim Gesamtpublikum. Die meisten Fans lockte die Leichtathletik vor den Fernseher: Ab 14:38 Uhr erreichte der Sender 2,22 Millionen Zuschauer sowie 15,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden zu diesem Zeitpunkt immerhin 9,6 Prozent gemessen.

