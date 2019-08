"Kaisermania" und Kai Pflaume räumen in den Dritten ab

© MDR/Stephan Flad

Weil ARD und ZDF am Samstag auf Filme und Fußball setzten, wichen viele Show-Fans auf die Dritten aus. Letztlich erreichten der MDR mit der "Kaisermania" und der NDR mit "Wer weiß denn sowas? XXL" mehr Zuschauer als so manch großer Privatsender.



04.08.2019

Seit vielen Jahren schon veranstaltet Roland Kaiser im Sommer seine "Kaisermania". Doch wer glaubt, dass das Konzert einzig die hartgesottenen Fans anlockt, der sieht sich getäuscht. Auch die Live-Übertragung im MDR Fernsehen erweist sich als großer Quoten-Erfolg. Bundesweit erreichte die "Kaisermania" am Samstag ab 19:50 Uhr im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauer, die einem hervorragenden Marktanteil von 5,0 Prozent entsprachen. Damit erreichte das Dritte Programm mehr Zuschauer als Sat.1 oder ProSieben.

Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich die Show als schöner Erfolg für den Sender: Mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent lag die "Kaisermania" auch hier deutlich über den Normalwerten des MDR, der jedoch vor allem in seinem eigenen Sendegebiet mit der Übertragung aus Dresden überzeugte. Auf satte 18,9 Prozent Marktanteil brachte es die Show in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - kein Wunder also, dass der Tagesmarktanteil im Osten letztlich bei hevorragenden 13,3 Prozent lag.

Doch der MDR war keineswegs das einzige Dritte, das am Samstagabend auch über die Grenzen des eigenen Sendegebiets hinweg viele Zuschauer verbuchte. So kam eine Wiederholung von "Wer weiß denn sowas? XXL" im NDR Fernsehen bundesweit sogar auf 1,40 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf tolle 6,0 Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show mit Kai Pflaume ebenfalls überzeugende 4,0 Prozent. Der Erfolg verhalf dem NDR letztlich sogar auf Rang fünf der Sender-Hitliste - selbst noch vor Sat.1, das am Samstag mit katastrophalen 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum baden ging.

Nicht ganz so groß war derweil das Interesse an der vom WDR übertragenen Show "Eurovision Choir 2019", die lediglich 450.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und deutschlandweit auf 1,8 Prozent Marktanteil kam.

