Beachtliche Quoten-Erfolge für ZDFinfo & kabel eins Doku

© ZDF

Auf im Schnitt mehr als zwei Prozent Marktanteil hat es ein DDR-Schwerpunkt bei ZDFinfo am Sonntag beim jungen Publikum gebracht. Gleichzeitig erwischte auch kabel eins Doku einen besonders starken Tag. Abends punktete Nitro mit seinen Krimis.



05.08.2019 - 09:38 Uhr von Alexander Krei 05.08.2019 - 09:38 Uhr

Einen neuen Rekord gab's zwar nicht, doch mit einem Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent war kabel eins Doku am Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen überaus erfolgreich unterwegs. Besonders die Marathon-Programmierung von "Expedition ins Ungewisse" erwies sich tagsüber als schöner Erfolg mit bis zu 2,3 Prozent Marktanteil. Zugleich punkteten in der Primetime auch "Die Schatzsucher von Oak Island" mit 1,9 Prozent in der Zielgruppe.

Noch besser lief es allerdings für ZDFinfo, das zum Wochenausklang sogar einen Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent beim jungen Publikum schaffte und damit deutlich vor ZDFneo landete, das hier 1,6 Prozent erzielte. Zu verdanken hat ZDFinfo seinem DDR-Schwerpunkt: So kam etwa "ZDF History" am Nachmittag mit einer Doku über "Die letzten 50 Tage des Egon Krenz" auf 2,2 Prozent Marktanteil, am Vorabend erreichte "Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR" sogar 2,9 Prozent bei insgesamt 250.000 Zuschauern. Auch am späten Abend erreichte der Sender noch einmal viele Menschen.

Erfolgreichster der kleinen Sender war am Sonntag allerdings Nitro, das einmal mehr am Abend mit seinen Krimi-Wiederholungen aufdrehte. 820.000 Zuschauer waren um 21:45 Uhr bei "CSI" dabei und sorgten zu diesem Zeitpunkt bereits für tolle 4,5 Prozent Marktanteil, eine weitere Folge steigerte sich direkt danach sogar auf 5,2 Prozent. Zur Mittagszeit hatte außerdem schon "Das A-Team" mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe überzeugen können.

Und auch Sixx schlug sich beachtlich - ganz besonders am späten Nachmittag, wo "Der Super-Doc - Einsatz für 4 Pfoten" in der Spitze auf 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Zur besten Sendezeit erreichte der Spielfilm "Was Mädchen wollen" im Schnitt 220.000 Zuschauer sowie 1,7 Prozent Marktanteil. Später steigerte sich "Sydney White - Campus Queen" noch auf 1,9 Prozent.

Teilen