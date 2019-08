"Team Beauty" startet bei RTL II mit unschönen Quoten

© RTL II

In der neuen Dokusoap "Team Beauty" kümmern sich Experten von RTL II um die Schönheit anderer Menschen, zum Start wollten das aber nur wenige Zuschauer sehen. Auch RTL hatte mit "Bauer sucht Frau" erneut Probleme, während Vox mit "Hot oder Schrott" glänzte.



06.08.2019 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2019 - 09:27 Uhr

Mit "Makel? Los!" hat Vox in der Vergangenheit bereits eine Sendung im Nachmittagsprogramm getestet, bei der Experten aus verschiedenen Bereichen Menschen helfen, die Probleme mit ihrem Körper haben. RTL II hat mit "Team Beauty - Wir für deine Schönheit" nun ein sehr ähnliches Format gestartet und zeigt es sogar in der Primetime. Zum Auftakt gab es aber nur sehr magere Quoten: 560.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein, 340.000 davon kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Beim jungen Publikum holte "Team Beauty" damit einen Marktanteil in Höhe von 4,6 Prozent, damit verfehlte die Sendung den Senderschnitt von RTL II recht deutlich. Im Anschluss ging es sogar noch weiter bergab: "Reality Alarm" erzielte nur 4,4 Prozent. Erst die Wiederholung von "Traumfrau gesucht" ab 23:15 Uhr steigerte sich auf immerhin 5,3 Prozent, konnte aber nicht mehr verhindern, dass RTL II letztlich nur bei einem Tagesmarktanteil von 4,8 Prozent landete.

Probleme in der Primetime hatte auch RTL, das mit einem Urlaubs-Special von "Bauer sucht Frau" punkten wollte. Mit 2,62 Millionen Zuschauern lief es reichweitentechnisch auch sehr gut, allerdings waren nur 720.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das führte zu einem schlechten Marktanteil in Höhe von nur 9,7 Prozent. Bereits in der vergangenen Woche blieb ein Hochzeits-Special bei einstelligen Werten hängen. "Extra" kletterte danach immerhin wieder auf 12,6 Prozent.

Der Primetime-Sieg in der Zielgruppe ging dann auch an Vox, das mit einer neuen Ausgabe "Hot oder Schrott" 790.000 junge Zuschauer unterhielt, damit waren für den Sender 10,6 Prozent drin. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,37 Millionen. "Endlich kapiert?!" mit Lutz van der Horst erreichte danach 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - für das noch recht neue Format ist das ein Bestwert.

