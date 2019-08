"Promis Privat" enttäuscht, "Unter Uns" sehr stark

© Sat.1/istockphoto

Auch nach dem Ende von "Endlich Feierabend" hat Sat.1 große Probleme am Vorabend, am Montag lief es dann auch in der Primetime schlecht. Bei RTL punktete "Unter Uns" mit richtig guten Quoten und bei Vox war das "Perfekte Dinner" stark wie lange nicht.



06.08.2019 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2019 - 09:46 Uhr

Nachdem "Promis Privat" in Sat.1 vor einer Woche mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet war, ging es schnell bergab. Die restlichen vier Folgen in der Woche erreichten alle weniger als 4,0 Prozent. Insofern sieht es zunächst vielleicht wie ein kleiner Erfolg aus, wenn die am Montag gezeigte Ausgabe immerhin 4,9 Prozent erreichte. Tatsächlich ist aber auch das eine riesige Enttäuschung für Sat.1, nur 670.000 Menschen sahen zu.

Auch "Genial daneben - Das Quiz" kommt um 19 Uhr weiterhin nicht in Gang und erreichte 980.000 Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit 5,6 Prozent drin. Hinzu kommt, dass Sat.1 am Montag auch in der Primetime versagte. Der Film "Bodycheck - Mit Herz durch die Wand" sahen sich nur 1,21 Millionen Menschen an, in der Zielgruppe wurden damit 6,6 Prozent gemessen. Und so lag der Tagesmarktanteil dann auch nur bei 7,3 Prozent. Neben dem "Frühstücksfernsehen" punkteten vereinzelt auch die Scripted Reality am Vor- und Nachmittag.

Gute Nachrichten gibt es dagegen für RTL und Vox. "Unter Uns" etwa erzielte mit 15,4 Prozent einen sehr guten Wert und lag damit in der Nähe des bisherigen Jahres-Höchstwerts, der 16,2 Prozent beträgt. Im Schnitt kam die Soap seit Jahresbeginn nur auf etwas mehr als elf Prozent. Bei Vox holte "Das perfekte Dinner" 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das ist der beste Wert seit Ende Mai.

Und auch kabel eins kann sich über gute Quoten in der Daytime freuen. So holte "Navy CIS" um 16 Uhr starke 9,2 Prozent Marktanteil und auch die Eigenproduktionen im Anschluss wussten zu überzeugen. Sowohl "Abenteuer Leben täglich" als auch "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" lagen allesamt bei jeweils mehr als 6,0 Prozent und damit recht deutlich über den Normalwerten von kabel eins. "Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis" kam in der Primetime auf 6,2 Prozent.

Teilen