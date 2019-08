Seeger tut sich bei seiner Primetime-Premiere schwer

© MG RTL D / Ralf Jürgens

Vox testet sein Format "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" nun auch in der Primetime, zum Auftakt tat sich die Sendung aber noch sehr schwer. Doch auch andere Sender hatten gegen die starke "Sommerhaus"-Konkurrenz so ihre Probleme.



07.08.2019 - 09:17 Uhr von Timo Niemeier 07.08.2019 - 09:17 Uhr

Schon seit 2014 hat Vox die Dokusoap "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" im Programm, bislang lief die Sendung aber immer nur am Samstagvorabend. Jetzt testet Vox das Format auch in der Primetime - gegen das "Sommerhaus der Stars" war für Tierschützer Seeger allerdings nur wenig zu holen. 940.000 Menschen sahen sich das Format bei Vox an, 380.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil dann auch nur bei 4,8 Prozent.

Dass der Tagesmarktanteil von Vox dennoch bei 7,1 Prozent lag, erklärt sich bei einem Blick auf den Rest des Programms. "Goodbye Deutschland" etwa lag am späten Abend bei 7,3 Prozent aber auch am Nachmittag holten alle Formate konstant mehr als 7,0 Prozent. Die Wiederholung von "Zwischen Tüll und Tränen" um 13 Uhr brachte es sogar auf 10,2 Prozent.

Doch nicht nur Vox tat sich in der Primetime gegen die "Sommerhaus"-Konkurrenz schwer, auch ProSieben blieb mit einer alten "Galileo Big Pictures"-Ausgabe bei nur 7,0 Prozent hängen. 870.000 Zuschauer schalteten ein - also noch weniger als bei "Harte Hunde". Völlig desolat präsentierte sich bei ProSieben am späten Abend schließlich die Wiederholung von "Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment", die es nur auf 3,9 Prozent brachte. kabel eins ging unterdessen mit dem Psychothriller "Der perfekte Mord" baden und holte damit nur 2,5 Prozent in der Primetime.

Am besten schlug sich in der Primetime gegen das "Sommerhaus" noch Sat.1. Zwei Folgen "MacGyver" erreichten dort 1,51 und 1,57 Millionen Zuschauer. Mit 8,3 und 7,9 Prozent Marktanteil lag die Serie in der Zielgruppe über dem sehr niedrigen Sat.1-Senderschnitt. "Lethal Weapon" war danach aber nur noch zu 6,5 Prozent gut und ab 23:10 Uhr sackte die "Focus TV-Reportage" noch einmal auf 5,1 Prozent ab.

Teilen