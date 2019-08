"Köln 50667" glänzt plötzlich mit einem Jahreshoch

© RTL II

Die RTL-II-Soap "Köln 50667" hat bereits in den vergangenen Wochen gute Quoten erzielt, jetzt stellte die Serie aber ihren bisherigen Jahreswert ein und steigerte sich auf einen zweistelligen Marktanteil. Am Abend konnte man sich auf seine Sozialdokus verlassen.



07.08.2019 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 07.08.2019 - 09:34 Uhr

Von dem zwischenzeitlichen Tief Anfang des Jahres hat sich "Köln 50667" längst wieder erholt, zuletzt erzielte die Soap konstant mehr als sieben, teilweise auch mehr als acht, Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Am Dienstag steigerte sich die Serie aber plötzlich auf 10,2 Prozent - und stellte damit auch gleichzeitig den bestehenden Jahres-Bestwert ein. 450.000 Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe, die Gesamt-Reichweite lag bei 590.000.

Die plötzliche Anstieg kommt auch deshalb etwas überraschend, weil "Krass Schule" im Vorfeld mit 4,1 Prozent alles andere als berauschend lief. Das zeigt aber nur, dass "Köln 50667" nach wie vor einen großen Einschaltimpuls für viele Zuschauer bietet. "Berlin - Tag & Nacht" erreichte am Dienstag ebenfalls sehr gute 9,2 Prozent Marktanteil, das ist immerhin der beste Wert seit Mitte Juli. 780.000 Menschen sahen zu.

In der Primetime lief es für die Sozialdokus mal wieder gut - und das trotz der Tatsache, dass es sich dabei nur um Wiederholungen handelte. "Hartz und herzlich" kam dennoch auf 920.000 Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ohne das "Sommerhaus der Stars" bei RTL wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, aber auch mit diesen Werten kann man in Grünwald zufrieden sein. "Armes Deutschland" hielt sich im Anschluss bei 920.000 Zuschauern und konnte den Marktanteil so auf 9,9 Prozent nach oben schrauben. Letztlich erreichte RTL II so einen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent. Damit lag man vor dem ZDF (5,5 Prozent), dem Ersten (5,3 Prozent) und kabel eins (4,6 Prozent).

