Kein Aufschwung zum "Berlin - Tag & Nacht"-Jubiläum

© RTL II

Die 2000. Folge von "Berlin - Tag & Nacht" ist mit unspektakulären Quoten über die Bühne gegangen und musste sich sogar dem "Perfekten Dinner" geschlagen geben. Sat.1 schlug sich derweil am Nachmittag mit seinen Scripted-Formaten gut.



08.08.2019 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 08.08.2019 - 09:12 Uhr

Wer an die Anfänge von "Berlin - Tag & Nacht" denkt, der wird die holprigen Auftakt-Quoten nicht vergessen haben. Doch der lange Atem von RTL II zahlte sich aus und wurde mit Spitzenwerten am Vorabend belohnt. Am Mittwoch flimmerte nun schon die 2000. Folge des Dauerbrenners über die Bildschirme - und auch wenn die "BTN"-Quoten derzeit von einstigen Rekorden weit entfernt sind, so ist die Soap noch immer eine verlässliche Konstante.

Die Jubiläumsfolge sorgte allerdings nicht für ein gesteigertes Interesse der Fans: Mit 450.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "Berlin - Tag & Nacht" einen Marktanteil von 7,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe und bewegte sich damit auf Höhe des aktuellen Jahresschnitts. Insgesamt schalteten 710.000 Zuschauer ein. "Köln 50667", das noch am Tag zuvor einen Bestwert aufstellte, kam diesmal auf 550.000 Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Langzeittrend: Berlin - Tag & Nacht



Stärker als "Berlin - Tag & Nacht" war am Vorabend übrigens "Das perfekte Dinner" unterwegs: Der Vox-Klassiker erwischte einen seiner besseren Tage und verzeichnete gute 8,4 Prozent Marktanteil, nachdem zuvor schon "First Dates" mit 8,7 Prozent überzeugte. Generell lief die Daytime für den Kölner Sender ab 14:00 Uhr durchweg rund - allen voran dank "Shopping Queen", das mit 10,4 Prozent Marktanteil noch vor den RTL-"Superhändlern" landete.

In Sat.1 steigerte sich "Auf Streife - Die Spezialisten" um 15:00 Uhr sogar auf stolze 14,5 Prozent Marktanteil, ehe die "Klinik am Südring" noch 13,3 Prozent schaffte. "Promis Privat" erwies sich um 18:00 Uhr dagegen - wie schon zuletzt "Endlich Feierabend" - als Problemfall und geriet mit 4,7 Prozent Marktanteil unter die Räder. Gemessen daran schlugen sich "Genial daneben - Das Quiz" und die Nachrichten mit Werten von 6,8 und 7,9 Prozent erstaunlich passabel.

Teilen