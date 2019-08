Fußball kann "Promi Big Brother" keinen Schaden zufügen

© Sat.1/Marcus Höhn

Trotz der Fußball-Bundesliga hat "Promi Big Brother" auch am Freitag wieder für starke Quoten in Sat.1 gesorgt. Die Realityshow ging als größer ZDF-Verfolger hervor und trieb befeuerte am späten Abend erneut die Sixx-Quoten.



17.08.2019 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 17.08.2019 - 09:28 Uhr

"Promi Big Brother" bleibt weiter voll auf Erfolgskurs - selbst die Fußball-Bundesliga hat der Sat.1-Realityshow am Freitagabend keinen nennenswerten Schaden zufügen können. 2,19 Millionen Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein und damit nur geringfügig weniger als eine Woche zuvor beim Staffel-Auftakt. In der Zielgruppe sorgten 1,07 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer für starke 15,7 Prozent Marktanteil, womit "Promi Big Brother" als mit Abstand stärkster Verfolger der Bundesliga hervorging.

Nach einer Woche fällt das Fazit entsprechend positiv aus: Auf knapp 16 Prozent Marktanteil brachte es "Promi Big Brother" bislang durchschnittlich in der Zielgruppe - was rund dem Doppelten des aktuellen Senderschnitts entspricht. Erfolgreich war am Freitag auch das Live-Programm von Bülent Ceylan, das im Anschluss an den Großen Bruder noch für 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte. Insgesamt blieben gegen Mitternacht immerhin noch 660.000 Zuschauer vor dem Fernseher.

Allzu weit von Sixx war Sat.1 damit übrigens gar nicht entfernt - dorthin schalteten 570.000 Zuschauer, um "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu sehen. Das war die zweithöchste Reichweite, die das Format seit dem Start vor fünf Jahren verzeichnete. Sehen lassen kann sich auch der Marktanteil in der Zielgruppe, der starke 8,4 Prozent betrug und damit ähnlich hoch ausfiel wie am Tag zuvor. Zum Start in den Abend hatte es die Dokusoap "Tattoo Fixers" dagegen auf gerade mal 0,3 Prozent gebracht.

"Promi Big Brother" verhalf Sixx letztlich zu einem sehr guten Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent in der Zielgruppe - noch stärker war jedoch DMAX, das sogar auf 2,4 Prozent kam. Die Tagesmarktführung ging indes an Sat.1: Mit sehr guten 11,7 Prozent lag der Sender noch vor RTL, das sich in der Primetime aber trotz "PBB" und Fußball respektabel schlug. 1,82 Millionen Zuschauer sahen "Die größten Fernsehmomente der Welt", in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten 12,6 Prozent.

