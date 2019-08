ProSieben landete mit Spielfilm-Doppelpack im Abseits

© ProSieben

Mit Marktanteilen von kaum mehr als fünf Prozent hat ProSieben am Freitag mit seinem Film-Doppelpack nur wenig reißen können. Richtig schlecht verlief der Abend außerdem für kabel eins, wo vor allem "Deception" große Probleme machte.



17.08.2019 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 17.08.2019 - 09:42 Uhr

Mit der Fußball-Bundesliga und "Promi Big Brother" herrschte am Freitagabend ungewöhnliche Konkurrenz. Dagegen hatte es ProSieben schwer, mit seinem Spielfilm-Doppelpack zu punkten. Das Ergebnis fällt trostlos aus: Nur 610.000 Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Die Tribute von Panem - Mockingjay, Teil 1", in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei schwachen 5,4 Prozent. Damit bewegte sich ProSieben auf Augenhöhe mit RTL II, wo "Zurück in die Zukunft III" auf 5,5 Prozent kam.

Besser wurde es zudem nicht, denn auch "In the Blood" schaffte am späten Abend bei ProSieben gerade mal 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Hinzu kommt, dass auch der Vorabend nicht glänzend performte: So blieben die beiden "Simpsons"-Wiederholungen ebenso einstellig wie "Galileo". Entsprechend enttäuschend fiel der Tagesmarktanteil aus: Mehr als 7,8 Prozent waren am Freitag für ProSieben nicht drin.

Auch Vox konnte mit seinen "Bones"-Wiederholungen keine Bäume ausreißen und kam letztlich den gesamten Abend über nur auf Marktanteile zwischen 4,9 und 5,7 Prozent - verglichen mit kabel eins waren die Kölner aber noch recht gut bedient. Dort schaffte "Elementary" um 20:15 Uhr zwar noch recht solide 4,2 Prozent Marktanteil, doch zwei "Deception"-Wiederholungen fielen direkt danach auf Werte von 2,6 und 2,8 Prozent zurück.

Am späten Nachmittag feierte kabel eins dafür einen schönen Erfolg mit "Abenteuer Leben täglich", das auf sehr gute 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Auch "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" schlugen sich mit 6,1 und 6,0 Prozent am Vorabend gut. Punkten konnten zudem die Serien-Wiederholungen: "Navy CIS" erzielte 7,1 Prozent Marktanteil, "Navy CIS: L.A." zuvor sogar 8,3 Prozent.

Teilen