Nitro holt tolle Quoten dank "Werner", "M.A.S.H." & Co.

Der Männersender Nitro hat am Mittwoch mit dem ersten "Werner"-Film und einer passenden Doku starke Quoten eingefahren. Tagsüber liefen schon die Serien-Klassiker erstaunlich stark. Aber auch Sat.1 Gold und Super RTL punkteten mit Serien von gestern.



22.08.2019 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 22.08.2019 - 08:55 Uhr

Nitro hat die "Werner"-Filme wieder aus der Mottenkiste geholt und am Mittwochabend einmal mehr unter Beweis gestellt, wie groß deren Fangemeinde noch immer ist. Obwohl der Zeichentrickfilm schon fast 30 Jahre auf dem Buckel hat, verzeichnete "Werner - Beinhart" um 20:15 Uhr im Schnitt 680.000 Zuschauer, die schon beim Gesamtpublikum sehr guten 2,5 Prozent Marktanteil entsprachen. In der Zielgruppe brachte es der Streifen sogar auf stolze 4,2 Prozent.

Ähnlich gut funktionierte zudem die Dokumentation "Wernermania - Willkommen bei den Feldmanns", die Nitro im Anschluss an den Film ausstrahlte. 390.000 Zuschauer blieben noch dran und bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 3,7 Prozent ebenfalls weit über dem Senderschnitt. Die starke Primetime trug dazu bei, dass Nitro am Mittwoch einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent verzeichnete und damit vor den anderen Sendern seiner Generation rangierte.

Doch auch tagsüber lief es bereits prächtig: So erzielte der Serien-Klassiker "Ein Käfig voller Helden" bis zu 4,4 Prozent Marktanteil, "M.A.S.H." kam zuvor in der Spitze sogar auf bis zu 5,6 Prozent - das war rund doppelt so viel wie Sat.1 zu dieser Zeit schaffte. Insgesamt erreichte "M.A.S.H." um 18:00 Uhr durchschnittlich 460.000 Zuschauer. Ebenfalls stark liefen die Serien-Klassiker bei Sat.1 Gold, wo "Unsere kleine Farm" zur Mittagszeit bis zu 5,9 Prozent erzielte und "Mord ist ihr Hobby" später starke 4,8 Prozent einfuhr.

Weil Sat.1 Gold zudem mit seinen Ermittler-Dokus bis in den späten Abend hinein erfolgreich war, belief sich der Tagesmarktanteil auf überzeugende 2,5 Prozent. Auch für Super RTL verlief der Mittwoch mit im Schnitt 2,8 Prozent in der Zielgruppe überaus gut - allen voran dank "Dr. House", der den Marktanteil im Laufe des Abends auf bis zu 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trieb.

