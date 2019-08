"Stern TV" schlägt dank Familie Ritter sogar "Promi-BB"

© Stern TV / TV Now

"Promi Big Brother" lief auch am Mittwoch wieder sehr gut - und musste die Marktführung am späten Abend trotzdem RTL überlassen. Dort holte ein "Stern TV"-Special über Familie Ritter, die erstmals vor 25 Jahren begleitet wurde, über 20 Prozent Marktanteil



22.08.2019

25 Jahre ist es her, dass "Stern TV" erstmals über den Alltag von Familie Ritter aus Köthen berichtet hat. Deren Alltag war schon damals von Verwahrlosung, Gewalt und ausländerfeindlichem Denken geprägt. Seither ist die Familie immer wieder Gegenstand der Berichterstattung gewesen, an diesem Mittwoch gab es gar ein monothematisches Special über die Familie - und das sorgte für richtig viel Aufmerksamkeit. Das "Stern TV Spezial - Eine Familie am Rande der Gesellschaft" holte hervorragende 20,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Einen höheren Marktanteil hatte "Stern TV" in diesem Jahr nur mit den kurzen Sendungen nach dem Dschungelcamp.

Damit setzte sich RTL am späten Abend im direkten Duell sogar gegen "Promi Big Brother" von Sat.1 durch. Trotzdem darf man auch beim Konkurrenten aus Unterföhring hochzufrieden sein - zumindest mit dem späten Abend. "Promi Big Brother" hielt das hohe Quotenniveau der letzten Tage und erzielte wieder sehr gute 17,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Interessant übrigens, dass das Publikum von "Stern TV" jünger war als das von "Promi Big Brother". Blickt man auf die Gesamt-Reichweite, lag nämlich "Promi BB" mit 2,10 zu 2,09 Millionen Zuschauern sogar minimal vorn.

Während der späte Abend sowohl für Sat.1 als auch für RTL also sehr gut verlief, konnte zuvor nur einer der beiden Sender punkten: "Die Bachelorette" bescherte RTL auch in dieser Woche wieder starke Quoten. 16,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal, damit war RTL auch hier schon klarer Marktführer in der klassischen Zielgruppe. 2,3 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Sat.1 hingegen ging mit seiner Rankingshow "Die Unglaublichsten..." um 20:15 Uhr sang- und klanglos unter und kam nicht über 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Ein Trauerspiel ist weiterhin der Vorabend, wo "Promis Privat" den Tiefstwert vom Montag sogar nochmal unterbot und bei katastrophalen 2,7 Prozent Marktanteil landete.

Immerhin gelang es Sat.1, viele Zuschauer auch nach "Promi Big Brother" dranzuhalten. "Top Ten - Best of Promi Big Brother" hielt den Marktanteil bei guten 12,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sat.1 machte damit allerdings natürlich erneut Sixx Konkurrenz, das zu dieser Zeit ja seine Late Night zu "Promi-BB" zeigt. Auch dort konnten sich die Quoten aber mehr als sehen lassen: 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden erzielt, 430.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Doch so gut es nachts lief, so ernüchternd war das Abschneiden zuvor. "Matchmakers - Heimlich verkuppelt" lag ab 23 Uhr bei genau 0,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "The Voice USA" und "Cover up" trafen mit Marktanteilen zwischen 0,1 und 0,4 Prozent ebenfalls gar nicht den Geschmack des Publikums.

Während der Tagessieg beim bei den 14- bis 49-Jährigen an die "Bachelorette" ging, waren es beim Gesamtpublikum Nachrichten, die am gefragtesten waren. Das "heute-journal" war mit 4,11 Millionen Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages - und zählte auch deutlich mehr Zuschauer als "Da kommst du nie drauf", das zuvor 3,21 Millionen Zuschauer zählte. Der Marktanteil des "heute-journal" lag bei 16,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die "Tagesschau" zählte allein im Ersten 4,09 Millionen Zuschauer - erreichte aber natürlich noch viele weitere in den Dritten. Meistgesehene 20:15 Uhr-Sendung war der ARD-Film "Meine fremde Freundin", den 3,9 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten.

