kabel eins: "Mein Revier" hinter vielen kleineren Sendern

Das Comeback der kabel-eins-Dokusoap "Mein Revier" ist am Sonntag mit Quoten-Tiefs zu Ende gegangen. Besonders bitter: Gleich mehrere vermeintlich kleinere Sender lagen teils deutlich vor kabel eins. Richtig gut lief's für ZDFneo, Nitro und Super RTL.



26.08.2019 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 26.08.2019 - 09:18 Uhr

Mit dem Versuch, die Dokusoap "Mein Revier" noch einmal auf den Bildschirm zu holen, hatte kabel eins in den vergangenen Wochen wenig Glück. Nachdem der Marktanteil Anfang August zwischenzeitlich auf 4,6 Prozent gestiegen war, zeigte der Trend zuletzt klar nach unten. Mit der letzten Ausgabe setzte es am Sonntagabend sogar neue Staffel-Tiefs: 460.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe waren das bittere Ergebnis.

Damit lag kabel eins nicht nur hinter Vox und RTL II, wo "Grill den Henssler" und "Notting Hill" mit Marktanteilen von 9,1 und 6,0 Prozent punkteten, sondern auch hinter eigentlich deutlich kleineren Sendern, darunter Super RTL, wo der Spielfilm "Nachts im Museum 2" von 550.000 Zuschauern gesehen wurde und einen Marktanteil von 3,7 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete. Weitaus stärker war auch Nitro unterwegs, das mit Wiederholungen von "CSI: Miami" und "CSI: NY" mehr als 700.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte.

Zuschauer-Trend: Mein Revier



Am späten Abend trieb "CSI: Vegas" den Marktanteil gar auf bis zu 5,9 Prozent nach oben. Sehen lassen kann sich daher auch der Tagesmarktanteil, der bei 2,8 Prozent lag und Nitro in der Zielgruppe zum größten der kleinen Sender machte. Aber auch für ProSieben Maxx lief's mit 2,3 Prozent außerordentlich gut - hier punkteten jedoch vor allem die Dokusoaps am Nachmittag, allen voran "In Teufels Küche mit Gordon Ramsay". In diesem Fall belief sich der Marktanteil auf hervorragende 4,5 Prozent.

Einen starken Tag erwischte zudem ZDFneo, das beim Gesamtpublikum auf durchschnittlich 4,4 Prozent Marktanteil kam und damit den sechsten Rang belegte. "Marie Brand und das Verhängnis der Liebe" kam trotz "Polizeiruf"-Konkurrenz um 20:15 Uhr auf 1,36 Millionen Zuschauer, "Die Lebenden und die Toten" steigerte sich anschließend sogar auf 1,39 Millionen sowie 6,5 Prozent Marktanteil. Und zu später Stunde war dann auch auf "Ein starkes Team" Verlass, das stolze 7,5 Prozent erzielte.

