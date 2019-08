ZDF siegt bei Jung und Alt, ZDFneo und One stark

© ZDF/Thomas R. Schumann

"Aktenzeichen XY" hat am Mittwoch die mit Abstand meisten Zuschauer in der Primetime erreicht, auch beim jungen Publikum landete man auf Platz eins. In Reihe zwei der Öffentlich-Rechtlichen punkteten ZDFneo und One.



29.08.2019 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2019 - 09:25 Uhr

4,62 Millionen Menschen haben sich die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY" angesehen, damit hat das ZDF am Mittwoch den Tagessieg eingefahren. Keine andere Sendung hatte mehr Zuschauer, der Marktanteil lag bei sehr guten 16,8 Prozent. "XY" erreichte sogar beim jungen Publikum die Spitzenposition: Mit 1,01 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lag man in dieser Altersklasse vor der "Bachelorette" von RTL, der Marktanteil betrug für das ZDF sehr gute 12,3 Prozent.

Das Erste hatte im direkten Primetime-Vergleich das Nachsehen, kam mit der Free-TV-Premiere des Films "Die dunkle Seite des Mondes" aber immerhin auf 3,09 Millionen Zuschauer, 11,2 Prozent Marktanteil waren die Folge. Später fiel man aber in den einstelligen Bereich: "Plusminus" holte 8,4 Prozent, die "Tagesthemen" ebenso und "Maischberger" war noch zu 7,8 Prozent gut. Beim ZDF hielt sich das "heute journal" bei starken 16,3 Prozent, das "auslandsjournal" lag im Anschluss ebenfalls klar im zweistelligen Bereich und erreichte 11,5 Prozent. Erst eine "ZDF Zoom"-Doku über die Macher von Fake News rutschte auf 8,9 Prozent ab.

Sehr zufrieden sein kann man bei ARD und ZDF, wenn man auf seine kleinen Spartensender blickt. ZDFneo etwa erreichte in der Primetime mit einem alten "Wilsberg"-Fall 2,15 Millionen Zuschauer, "Ein starkes Team" unterhielt danach noch 1,80 Millionen Menschen. Mit 7,8 und 8,7 Prozent Marktanteil war man gar nicht mehr so klein, der Tagesmarktanteil von ZDFneo lag auch bei sehr guten 4,7 Prozent.

One kam zur besten Sendezeit mit zwei Ausgaben von "Agatha Christie’s Poirot" auf 830.000 und 820.000 Zuschauer, damit lag man bei 3,0 bzw. 3,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - solche Werte sehen die Senderverantwortlichen nicht oft. Auch beim jungen Publikum lief es mit 1,3 und 1,8 Prozent vergleichsweise gut.

Teilen