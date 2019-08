Tief für neue Soap: RTL-Nachmittag kommt nicht in Fahrt

© RTL

Die Daytime-Sorgen von RTL bleiben auch zum Start in die neue Saison bestehen. Insbesondere die neue Soap "Herz über Kopf" tut sich schwer - am Donnerstag setzte es einen neuen Tiefstwert. Aber auch Vox und Sat.1 taten sich schwer.



30.08.2019 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 30.08.2019 - 08:53 Uhr

Seit Beginn der Woche versucht es RTL am Nachmittag - mal wieder - mit neuen Formaten, doch schon nach wenigen Tagen dürfte in Köln Ernüchterung vorherrschen. Nach "Punkt 12" und den "Superhändlern" treten die Zuschauer nämlich die Flucht an: Während die Trödelshow am Donnerstag mit 820.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 11,5 Prozent in der Zielgruppe zumindest ganz solide unterwegs war, sanken die Marktanteile danach in den einstelligen Bereich.

"Ran an den Speck" konnte den Tiefpunkt vom Mittwoch, als gerade mal noch 7,3 Prozent erzielt wurden, zwar hinter sich lassen, bewegte sich mit 9,3 Prozent in der Zielgruppe jedoch erneut weit unterhalb des Senderschnitts. Insgesamt schalteten nur 510.000 Zuschauer ein. Der einstige Hoffnungsträger "Mensch Papa" kam im Anschluss sogar auf gerade mal noch 360.000 Zuschauer sowie 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Dienstag und Mittwoch hatte es noch für zweistellige Werte gereicht.

Besonders bitter ist die Entwicklung von "Herz über Kopf": Die neue Soap soll den Sendeplatz um 17:00 Uhr auf Touren bringen, markierte mit der vierten Folge jedoch ein bitteres Tief. Gerade mal 5,6 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt konnten sich nur 380.000 Zuschauer für den Neustart begeistern. Immerhin: "Unter uns" zeigte sich von der Quotenschwäche des Vorprogramms unbeeindruckt und steigerte sich im Anschluss auf gute 13,4 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert der Woche.

Vox konnte derweil von der RTL-Schwäche nicht profitieren und schwächelte ebenfalls. "4 Hochzeiten und eine Traumreise" blieb bei 5,5 Prozent Marktanteil hängen, "Zwischen Tüll und Tränen" sogar bei nur 5,2 Prozent. Und auch Sat.1 blieb den kompetten Nachmittag über mit seinen Scripted Realitys einstellig. Am Vorabend ging dann auch hier gar nichts mehr: "Promis Privat" enttäuschte mit 4,0 Prozent, "Genial daneben - Das Quiz" geriet mit 4,6 Prozent unter die Räder.

