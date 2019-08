Vox dreht mit alten "Bones"-Folgen plötzlich auf

© MG RTL D / FOX

Die "Bones"-Wiederholungen bei Vox haben einen überraschenden Quotensprung hingelegt, in dieser Woche sah es vor allem am späten Abend richtig gut aus. Dadurch landete man am Ende des Tages sogar vor Sat.1.



31.08.2019 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2019 - 09:39 Uhr

Seit Mitte Juni wiederholt Vox am Freitagabend nun schon alte "Bones"-Folgen. Hin und wieder holt der Sender damit gute Werte, ein wirklicher Überflieger war die Serie aber nicht. Auch an diesem Freitag startete die Serie zunächst verhalten: Die ersten beiden Folgen blieben bei wenig erbaulichen 5,7 und 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Folge drei lag dann aber schon bei 9,2 Prozent. Mit 540.000 jungen Zuschauern lag man sogar vor dem "Promi-Flaschendrehen" in Sat.1. Insgesamt schalteten 870.000 Menschen ein. Um kurz nach 23 Uhr holte eine weiter Folge sogar noch bessere 10,1 Prozent, damit überholte man dann auch ProSieben.

Das sind die besten Werte, die Vox bislang mit den "Bones"-Wiederholungen am Freitagabend eingefahren hat. Dadurch landete man in der Endabrechnung sogar vor Sat.1. Während Vox auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent kam, hatte Sat.1 nur 7,5 Prozent auf der Uhr. Auf ProSieben (9,3 Prozent) und vor allem RTL (11,5 Prozent) war der Abstand aber noch recht groß.

Gute Quote erzielte am Freitagabend auch RTL II. Der Film "Inside Man" unterhielt zunächst 950.000 Zuschauer, 460.000 von denen kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag hier bei 7,4 Prozent. Und auch mit den 7,1 Prozent, die "Wanted" im Anschluss erzielte, kann man beim Sender sehr zufrieden sein. Am Vorabend kratzten "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" derweil an der Marke von 10 Prozent, und so lag der Tagesmarktanteil von RTL II bei 5,9 Prozent. Dass es nicht mehr geworden ist, lag am restlichen Programm. Eine alte Folge von "Krass Schule" erzielte beispielsweise sehr schlechte 2,2 Prozent.

Bei kabel eins lief es für eine neue Folge "Elementary" zunächst gut. 5,6 Prozent Marktanteil entsprechen einem neuen Staffelrekord, in den vergangenen Wochen blieb die Serie unter der Marke von 5 Prozent hängen. 670.000 Menschen sahen zu. Die Wiederholungen von "Deception" taten sich allerdings sehr schwer und holten nur 3,2 und 2,7 Prozent beim jungen Publikum.

