Sieg für ARD-Krimi: Neue "Lena Lorenz" startet schwächer

Nach dem Wechsel der Hauptdarstellerin meldete sich "Lena Lorenz" im ZDF mit schwächeren Quoten zurück als zuletzt gewohnt und musste sich klar der Wiederholung eines Krimis der ARD-Reihe "Nord bei Nordwest" geschlagen geben.



06.09.2019 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2019 - 08:55 Uhr

Nachdem Patricia Aulitzky die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" verlassen hat, war am Donnerstagabend erstmals Judith Hoersch in der Rolle der titelgebenden Hebamme zu sehen. Ihr erster Auftritt in der Folge "Ein neuer Anfang" blieb allerdings doch deutlich hinter den zuletzt gewohnten Reichweiten der Reihe zurück. 4,12 Millionen Zuschauer reichten zwar für einen eigentlich durchaus guten Marktanteil von 14,9 Prozent beim Gesamtpublikum, es war aber zugleich die geringste Zuschauerzahl, die eine Folge von "Lena Lorenz" je erreichte. In den letzten Jahren sahen in der Regel über fünf Millionen Zuschauer zu, die letzte Folge im Herbst zählte 5,32 Millionen Zuschauer. Bei den jüngeren Zuschauern richtig schwer und kam nicht über 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Den Tagessieg musste das ZDF damit am Montag dem Ersten überlassen - und das, obwohl dort nur die Wiederholung eines Krimis aus der "Nord bei Nordwest"-Reihe lief. Die Folge "Sandy" lockte dort aber trotzdem 5,19 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, was für hervorragende 18,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es für die Wiederholung mit 8,4 Prozent Marktanteil außerordentlich gut aus.

Am späteren Abend konnte im Ersten auch die Satire-Sendung "Extra 3" überzeugen. 1,97 Millionen Zuschauer sorgten für 12,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Besonders bei den jüngeren Zuschauern lag die Sendung weit über dem ARD-Senderschnitt: Hier wurden 9,7 Prozent Marktanteil erzielt. Bei Torsten Sträters Bühnenprogramm blieben im Anschluss noch 1,15 Millionen Zuschauer dran. 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind für die späte Comedy-Schiene im Ersten ebenfalls überdurchschnittlich gute Werte.

