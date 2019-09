RTL siegt mit Fußball, bleibt aber hinter Hinspiel zurück

© RTL

Die zweite Hälfte der EM-Quali gegen die Niederlande verfolgten über zehn Millionen Zuschauer, das machte RTL natürlich zum klaren Tagessieger bei Jung und Alt. Doch die Werte aus dem Hinspiel wurden deutlich unterschritten.



07.09.2019 - 08:59 Uhr von Uwe Mantel 07.09.2019 - 08:59 Uhr

Mit einer letztlich doch recht deutlichen 2:4-Niederlage musste sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitagabend den niederländischen Gegnern geschlagen geben. RTL hingegen war mit der Übertragung wie erwartet aus Quotensicht unschlagbar: 9,16 Millionen Zuschauer verfolgten bereits die ersten 45 Minuten ab 20:45 Uhr, bei der zweiten Hälfte zog die Reichweite dann nochmal spürbar auf 10,07 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil lag zunächst bei 31,8 Prozent beim Gesamtpublikum und steigerte sich dann auf 37,4 Prozent in Hälfte 2. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es ähnlich gut aus:

RTL erreichte damit die höchste Zuschauerzahl seit März dieses Jahres, als man das Hinspiel gegen Holland übertragen hatte - verpasste die damaligen Werte aber dann doch deutlich. Damals zählte bereits die erste Halbzeit über elf Millionen Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten waren im Schnitt sogar zwölfeinhalb Millionen Zuschauer mit dabei. Damals lief das Spiel allerdings auch an einem Sonntagabend, an dem in der Regel mehr Zuschauer vor dem Fernseher sitzen.

Wie sehr RTL am Freitagabend trotzdem dominiert hat, zeigt aber schon der Blick auf die Tagesmarktanteile: RTL erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen 19,4 Prozent, Sat.1 kam auf Platz 2 mit 8,4 Prozent weit abgeschlagen über die Ziellinie. Tatsächlich hielt sich Sat.1 auch am Abend noch am besten gegen den Fußball. Die Schnipselshow "111 total verrückte Tiere" hielt sich mit 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich wacker, im Anschluss steigerte sich "111 verrückte Feste" sogar noch leicht auf 8,5 Prozent Marktanteil. ProSieben blieb mit seinem Film "Der Tag, an dem die Erde stillstand" bei 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, "Constantine" erreichte danach 7,9 Prozent.

Richtig schlecht lief es in der Primetime für kabel eins. Zum Start in den Abend versagte "Elementary" mit nur 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen völlig, danach ging's zwar nach oben, allerdings nur langsam. Zwei Folgen von "Deception" kamen nicht über 2,9 und 3,1 Prozent hinaus, nach 23 Uhr erreichte "Navy CIS: L.A." 4,0 Prozent, doch erst gegen Mitternacht konnte "Navy CIS" mit 5,8 Prozent Marktanteil erstmals überzeugen. Das US-Krimi-Duell entschied Vox in dieser Woche jedenfalls klar für sich. Dort lief den ganzen Abend über "Bones", ebenfalls mit sukzessive steigenden Quoten, aber auf höherem Niveau: Los ging's mit 4,3 Prozent, nach 23 Uhr waren es 6,5 Prozent - unter dem Senderschnitt lag damit aber auch Vox. RTL II erzielte mit dem Film "The Last Stand" 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Sabotage" kam danach auf 4,7 Prozent.

Teilen