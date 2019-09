"heute-show" mit niedrigster Reichweite seit 2014

© ZDF

Um dem Fußball bei RTL aus dem Weg zu gehen, zeigte das ZDF das Comeback der "heute-show" diesmal erst gegen 23:15 Uhr. Zu späterer Stunde musste der Staffel-Auftakt die geringste Reichweite seit fünfeinhalb Jahren hinnehmen.



07.09.2019 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 07.09.2019 - 09:17 Uhr

Es war zumindest aus Quotensicht wohl nur eine mittelgute Idee, die "heute-show" ausgerechnet an einem Freitag aus der Sommerpause zurückzuholen, an dem die deutsche Nationalelf bei RTL zu sehen ist. Zwar sorgte das ZDF noch dafür, dass es zu keiner direkten Überschneidung mit dem Spiel kam, dafür war aber wiederum die späte Sendezeit um 23:15 Uhr wenig hilfreich. Am Ende verzeichnete die "heute-show" die geringste Zuschauerzahl seit Januar 2014.

2,62 Millionen Zuschauer waren es, die die "heute-show" an diesem Abend einschalteten. Zum Vergleich: Der Staffel-Schnitt der vergangenen Saison lag bei rund vier Millionen Zuschauern. Die Marktanteile konnten sich natürlich trotzdem sehen lassen: 16,5 Prozent waren es beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,9 Prozent gemessen. Damit lag aber nicht nur die absolute Zuschauerzahl, sondern auch der Marktanteil unter dem Schnitt des Vorjahres.

Nach der "heute-show" sorgte "Aspekte" dann wieder für den üblichen direkten Zuschauereinbruch. Die Kultursendung verfolgten noch 650.000 Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 6,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um 20:15 Uhr war eine Wiederholung von "Die Chefin" der stärkste Fußball-Verfolger mit 3,74 Millionen Zuschauern, 13,5 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Danach zeigte das ZDF eine XL-Folge von "Letzte Spur Berlin", die noch 2,75 Millionen Zuschauer erreichte.

Das Erste lag um 20:15 Uhr mit dem Film "Verliebt auf Island" nicht allzu weit hinter der "Chefin" - und das, obwohl der Film sich mit 90 Minuten deutlich länger mit dem Fußball überschnitt. 3,48 Millionen Zuschauer sahen hier zu, 12,4 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 6,8 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen - beides sehr ordentliche Werte für die ARD. Ein alter "Tatort" konnte ab 22 Uhr allerdings nichts mehr ausrichten und blieb mit 1,61 Millionen Zuschauern bei 7,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hängen.

Korrektur-Hinweis: Bei der gestrigen Folge von "Die Chefin" handelte es sich um eine Wiederholung, nicht um eine Erstausstrahlung. Wir haben das korrigiert.

Teilen