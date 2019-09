Gottschalk, Jauch & Schöneberger gewinnen viele Zuschauer

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Ohne starke Show-Konkurrenz konnte "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstag bei RTL im Vergleich zur Vorwoche zahlreiche Zuschauer hinzugewinnen. In der Zielgruppe lag die Sendung mit ihrem bislang zweithöchsten Marktanteil an der Spitze.



08.09.2019 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 08.09.2019 - 08:57 Uhr

"Denn sie wissen nicht, was passiert" hat am Samstagabend viele Zuschauer hinzugewinnen können. Nachdem die RTL-Show mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der vergangenen Woche noch gegen Kai Pflaume und das "Duell um die Welt" mit Joko und Klaas antreten musste, verhalf wohl auch die deutlich harmlosere Show-Konkurrenz dem Live-Format in dieser Woche zu deutlich mehr Zuschauern. Im Schnitt verfolgten 2,77 Millionen Zuschauer die Sendung und damit über 600.000 mehr als sieben Tage zuvor.

Das war die bislang zweithöchste Reichweite, die "Denn sie wissen nicht, was passiert" jemals verzeichnete, der Gesamt-Marktanteil fiel mit 13,4 Prozent sogar so gut aus wie noch nie. Gleichzeitig legte die Show auch in der Zielgruppe zu: 1,14 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer bedeuteten sehr gute 18,7 Prozent Marktanteil - nur die Mai-Ausgabe lief mit etwas mehr als 19 Prozent noch ein Stückchen besser.

ProSieben kam dagegen in dieser Woche überhaupt nicht gegen Gottschalk, Jauch und Schöneberger an. "Mein bester Streich - Prominent & reingelegt" schaffte in Konkurrenz zur der RTL-Show gerade mal einen Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe. Mehr als 690.000 Zuschauer waren insgesamt nicht dabei. Später am Abend geriet zudem eine Wiederholung von "Schlag den Star" mit nur 340.000 Zuschauern sowie 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unter die Räder.

RTL hatte letztlich also auch mit Blick auf die Tagesmarktanteile leichtes Spiel: Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe war der Sender am Samstag die Nummer eins. Punkten konnte RTL auch abseits der Primetime: So kam das Formel-1-Qualfying am Nachmittag auf 13,9 Prozent Marktanteil, "Best Of" erzielte später mit 13,7 Prozent den besten Marktanteil seit dem Start eineinhalb Jahren und auch "Life" kratzte ohne "Sportschau"-Konkurrenz mit 13,3 Prozent am bisherigen Rekordwert.

