ARD-"Tierärztin" siegt locker gegen reisende ZDF-Rentner

Das Erste hat am Dienstag mit seinem Serien-Doppelpack die mit Abstand meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Das ZDF tat sich dagegen mit seinen 80-Jährigen und "Frontal 21" schwer - sogar ZDFneo lag noch vor dem Hauptprogramm.



11.09.2019 - 14:58 Uhr von Alexander Krei 11.09.2019 - 14:58 Uhr

Fast drei Jahre lang mussten Fans von "Tierärztin Dr. Mertens" auf neue Folgen warten, nun meldete sich die ARD-Serie doch noch zurück. An die Spitzen-Reichweiten der vergangenen Staffel, als teils mehr als fünf Millionen Zuschauer einschalteten, kam die Produktion am Dienstagabend zwar noch nicht heran, doch mit 4,06 Millionen Zuschauern sowie 14,3 Prozent Marktanteil verhalf "Dr. Mertens" dem Ersten locker zur Marktführerschaft beim Gesamtpublikum.

"In aller Freundschaft" fuhr direkt danach mühelos den Tagessieg ein und steigerte sich auf 4,48 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,6 Prozent. Zudem lief's für beide Serien auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit Marktanteilen von 7,2 und 7,0 Prozent sehr ordentlich. Das ZDF konnte dem nichts entgegensetzen und verzeichnete mit der letzten Folge von "Mit 80 Jahren um die Welt" gerade mal 2,23 Millionen Zuschauer. Schon beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil damit bei lediglich 7,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,1 Prozent noch schlechter aus.

Zuschauer-Trend: Mit 80 Jahren um die Welt



Für eine weitere Fortsetzung hat sich das Format mit Steven Gätjen damit also nicht gerade empfohlen - gemessen an "Frontal 21" war das ZDF aber sogar noch vergleichsweise gut bedient. Das Politmagazin hielt im Anschluss nämlich nur 1,95 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und sorgte für 6,7 Prozent Marktanteil. Der Erfolg kam erst mit dem "heute-journal", das um 21:45 Uhr auf 3,40 Millionen Zuschauer sowie 13,3 Prozent Marktanteil kam. "37 Grad" fiel direkt danach wieder in den einstelligen Bereich.

Stärker als das ZDF war zur besten Sendezeit übrigens ZDFneo, wo eine Wiederholung der Krimireihe "Nord Nord Mord" im Schnitt auf 2,29 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,0 Prozent kam. "Professor T." hielt anschließend noch 1,13 Millionen bei der Stange. Mit der "heute-show"-Wiederholung verbuchte ZDFneo zudem am späten Abend noch sehr gute 2,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Das wiederum half der Comedyshow "Shapira Shapira", die mit 2,0 Prozent und insgesamt 250.000 Zuschauern so gut unterwegs war wie noch nie.

