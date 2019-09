Toller Start für Luke, "Ninja Warrior" siegt trotz Verlusten

© Sat.1/Boris Breuer

Die Fernsehgarten-Diskussion hat als PR bestens funktioniert: Luke Mockridge legte mit seiner "Greatnightshow" einen starken Primetime-Einstand hin. "Ninja Warrior Germany" hatte bei RTL so wenig Zuschauer wie nie, lag in der Zielgruppe aber trotzdem vorn



14.09.2019 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel

Die durchaus risikobehaftete Entscheidung von Sat.1, sich von der am späten Abend etablierten Show "Luke! Die Woche und ich" zu trennen und Luke Mockridge nun stattdessen mit einer voll auf ihn zugeschnitten Personality-Show in der Primetime antreten zu lassen, hat sich bezahlt gemacht - und die große Diskussion über seinen Auftritt im "Fernsehgarten" hat dabei sicherlich nicht geschadet: "Luke! Die Greatnightshow" legte einen sehr guten Einstand hin und hat dem "Fun-Freitag" neues Leben eingehaucht. Zum Auftakt erzielte die Show einen sehr guten Marktanteil von 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,39 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Dieses Quotenniveau konnte der "Fun-Freitag" im weiteren Verlauf zwar nicht halten, trotzdem lag auch "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" im Anschluss noch über dem üblichen Sat.1-Niveau und erreichte ordentliche 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 840.000 Zuschauer interessierten sich für die neue Faisal-Kawusi-Show. Ab 23:39 Uhr ließ Sat.1 dann "NightWash" neu aufleben. Der Marktanteil in der Zielgruppe zog zu diesem Zeitpunkt wieder auf nun 9,7 Prozent an, 510.000 Zuschauer waren zu später Stunde noch dabei.

Während Sat.1 mit seinem neuen Fun-Freitag also vollauf zufrieden sein kann, herrschen bei RTL wohl eher gemischte Gefühle vor. Die gute Nachricht: "Ninja Warrior Germany" sicherte den Kölnern den ungefährdeten Primetime-Sieg in der Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 14,9 Prozent. Das war allerdings weniger als die Physical Gameshow noch im vergangenen Jahr erreichte, damals lag der durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteil bei 16,5 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,94 Millionen Zuschauern so niedrig wie noch nie in der Geschichte des Formats.

Die Chris-Tall-Show "Darf er das?" rutschte im Anschluss zum Auftakt dann sogar unter den Senderschnitt: Mehr als 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren ab 23:04 Uhr nicht zu holen. Auch hier lag RTL weiterhin vor Sat.1, bekam die Comedy-Konkurrenz aber durchaus zu spüren. 870.000 Zuschauer waren insgesamt im Schnitt dabei.

Noch ein kurzer Blick in die Daytime: Bei RTL lief zum letzten Mal vor der Absetzung "Ran an den Speck", das man angesichts der erreichten 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber genausowenig vermissen dürfte wie bei Sat.1 "Nächste Ausfahrt Liebe" am Vorabend. Hier sorgte ein Marktanteil von nur 2,8 Prozent für ein Ende mit Schrecken. "Ungelogen" verabschiedete sich zuvor mit 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

