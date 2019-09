Altenberger-"Polizeiruf" siegt, überragt aber nicht

© BR

Der erste "Polizeiruf" mit Verena Altenberger in der Hauptrolle hat dem Ersten den Tagessieg beschert, gleichzeitig war es die schwächste Ausgabe der Krimireihe seit mehr als einem Jahr. Beim ZDF legte die Bauhaus-Serie "Die neue Zeit" einen schwachen Start hin.



16.09.2019 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 16.09.2019 - 09:35 Uhr

Am Sonntag ist Verena Altenberger erstmals im "Polizeiruf 110" zu sehen gewesen. Mit 5,93 Millionen Zuschauern sicherte sich der Krimi auch den Tagessieg, kein anderer Sender kam auch nur annähernd auf so viele Zuschauer. Mit 18,7 Prozent Marktanteil lag der Krimi zudem weit über dem Senderschnitt. Man muss aber auch festhalten, dass es ein eher schwächerer "Polizeiruf" war. Bislang erzielte die Krimireihe in diesem Jahr mindestens sechseinhalb Millionen Zuschauer. Eine niedrigere Reichweite erzielte man zuletzt im August 2018.

Auch beim jungen Publikum blieb der Altenberger-"Polizeiruf" mit 11,8 Prozent Marktanteil unter den üblichen Werten der Reihe. Rosamunde Pilcher im ZDF hatte dennoch keine Chance: mit nur 7,1 Prozent Marktanteil lief es bei den 14- bis 49-Jährigen ein gutes Stück schlechter. Auch insgesamt hatte man mit 4,77 Millionen Zuschauern und 15,0 Prozent Marktanteil das Nachsehen. Wirklich schlecht lief es für das ZDF aber erst am späten Abend, als man die Bauhaus-Serie "Die neue Zeit" startete. Die ersten beiden Folgen blieben bei nur 6,7 und 7,1 Prozent beim Gesamtpublikum hängen, Folge zwei kam nur knapp auf etwas mehr als eine Million Zuschauer. Inzwischen war die Serie aber auch schon bei Arte sowie in der ZDF-Mediathek zu sehen. Auch Das Erste bekam am späten Abend Probleme. "Anne Will" und die "Tagesthemen" hielten sich mit 10,9 und 10,1 Prozent noch knapp im zweistelligen Bereich, "ttt - titel thesen temperamente" hatte später aber nur noch 860.000 Zuschauer und 6,0 Prozent. Das Literatur-Magazin "Druckfrisch" kam ab kurz vor Mitternacht sogar nur auf 4,4 Prozent. Auf Tagessicht lagen Das Erste sowie das ZDF am Sonntag recht dicht beieinander - mit einem besseren Ergebnis für die Mainzer. Diese holten einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,8 Prozent, Das Erste kam immerhin auf 10,4 Prozent. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren war der Abstand noch kleiner: Hier holte das ZDF 5,6 Prozent, Das Erste landete bei 5,5 Prozent.

