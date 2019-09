BVB pusht Sky, auch Nitro und Sat.1 Gold erfolgreich

© Uefa

Direkt zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison hat Sky fantastische Werte eingefahren, sowohl die Konferenz als auch das Spiel zwischen Dortmund und Barcelona waren gefragt. Aber auch andere kleine Sender punkteten.



18.09.2019 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 18.09.2019 - 09:42 Uhr

Sky Sport hat den Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent beim jungen Publikum beendet. Zurückzuführen ist das in erster Linie auf die starken Champions-League-Übertragungen am Abend. Zwar holte schon die Konferenz um 18:55 Uhr gute 1,8 Prozent, so richtig nach oben ging es aber erst ab 21 Uhr. Da kam die Konferenz auf 1,46 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren damit 9,2 Prozent Marktanteil drin. Damit lag Sky allein mit der Konferenz vor Sendern wie RTL und ProSieben, nur Vox hatte mit der "Höhle der Löwen" mehr Zuschauer.

Darüber hinaus war bei Sky auch das Einzelspiel um 21 Uhr überaus erfolgreich. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona verfolgten nämlich rund 1,08 Millionen Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit 6,8 Prozent drin. In Summe erreichte Sky mit der Champions League am Abend also etwa 16 Prozent Marktanteil und mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauer. Wie immer nicht mit eingerechnet in diese Zahlen sind solche Zuschauer, die die Champions League in Kneipen verfolgt haben. Auch DAZN veröffentlicht keine Zahlen.

Doch auch andere kleine Sender sind am Dienstag erfolgreich unterwegs gewesen. Nitro etwa war mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil der erfolgreichste Nischensender. Mit "Bank Job" und "Crank" erzielte der Sender ab 20:15 Uhr sehr gute 2,6 und 2,7 Prozent, "Saw VII" steigerte sich am späten Abend noch auf 3,5 Prozent. Hinzu kommen die Sendungen ab dem späten Nachmittag, die allesamt weit über dem Senderschnitt lagen.

Aber auch bei Sat.1 Gold und Sixx kann man zufrieden sein, hier lagen die Tagesmarktanteile bei 2,3 und 1,9 Prozent. Sat.1 Gold punktete vor allem ganz spät, "Richter Alexander Hold" holte unter anderem 3,3 Prozent Marktanteil ab kurz vor Mitternacht. Zur Mittagszeit erreichte "Unsere kleine Farm" starke 6,8 Prozent. Bei Sixx lief es in der Primetime eher nicht so rund, so blieben die "Gilmore Girls" bei weniger als 1,0 Prozent hängen, dafür war man in der Daytime erfolgreich unterwegs. "Fixer Upper" erzielte bis zu 4,3 Prozent und auch mit "Ghost Whisperer", das danach bis auf 4,5 Prozent kam, kann man sehr zufrieden sein.

