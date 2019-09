Peter Giesel schwächelt, "Frauentausch" kann zulegen

© kabel eins

Nach einem starken Lauf im Juni und Juli meldete sich "Achtung Abzocke" am Donnerstagabend bei kabel eins geschwächt zurück. Unterdessen konnte "Frauentausch" zulegen. "Love Island" lief zwar gut, blieb aber erneut weit hinter den Vorjahreswerten



20.09.2019 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 20.09.2019 - 09:38 Uhr

Mit im Schnitt 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es für "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub" im Sommer richtig gut. Nun meldete sich das Format nochmal mit einem Herbst-Nachklapp zurück, konnte aber nicht so ganz an den Erfolg anknüpfen. Mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich Peter Giesel schwerer als zuletzt gewohnt und landete unter dem Senderschnitt. 830.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für Kabel Eins: Das "K1 Magazin" konnte den Marktanteil direkt im Anschluss auf 6,0 Prozent anheben. 780.000 Zuschauer waren ab 22:18 Uhr noch dabei.

In der Primetime aber sortierte sich Kabel Eins hinter RTL II ein. Dort lief seit langer Zeit zum ersten Mal wieder eine reguläre Folge von "Frauentausch" in Erstausstrahlung - und die machte ihre Sache besser als das "Best-Of" in der vergangenen Woche und der Ableger "Frauentausch Allstars - Chaos auf Bestellung" vor zwei Wochen. Mit 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sah es letzlich recht solide für den Klassiker aus. 630.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Love Island" holte im Anschluss 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit wieder etwas mehr als am Mittwoch. Das Dating-Format bleibt damit aber weiterhin klar hinter den Werten des Vorjahres zurück.

Richtig gut lief's um 20:15 Uhr unterdessen für Vox, wo der Film "Pixels" mit 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wusste. 1,15 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Dafür ging's hier am späteren Abend bergab, "Masterminds - Minimaler IQ, Maximale Beute" musste sich mit 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Mehr als 490.000 Zuschauer waren nicht zu holen.

