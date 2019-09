"Late Night Berlin" bei Rückkehr so stark wie noch nie

© ProSieben/Claudius Pflug

Klaas Heufer-Umlauf hat mit "Late Night Berlin" einen Rekord eingefahren, bei der Rückkehr ins Programm lief es so gut wie noch nie. "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" laufen weiter gut, aber nicht so stark wie früher. Sat.1 versagte komplett.



24.09.2019 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2019 - 09:05 Uhr

Vier Monate lang mussten Fans von Klaas Heufer-Umlauf nun schon auf "Late Night Berlin" warten, nun ist die Sendung aus ihrer langen Sommerpause zurückgekehrt - und wie. Zum Auftakt in die neue Staffel waren 660.000 Zuschauer mit dabei, 560.000 kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In dieser Altersklasse verbuchte Heufer-Umlauf dann auch sehr gute 14,7 Prozent - Rekord. Einen höheren Marktanteil erzielte "Late Night Berlin" in seiner Geschichte noch nie.

Die Fans der Sendung haben also ganz offensichtlich auf die erste Folge nach der Sommerpause hingefiebert. "Late Night Berlin" war am Montagabend auch deutlich erfolgreicher als das Vorprogramm, eine "Big Bang Theory"-Wiederholung holte zuvor noch 12,0 Prozent. Zur besten Sendezeit erzielte die Sitcom 15,5 Prozent und lag damit in etwa auf dem Niveau der Vorwoche, 2,08 Millionen Menschen sahen zu. "Young Sheldon" kam danach auf 1,75 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent. Beide Serien laufen damit sehr gut. Wenn man aber bedenkt, dass bald das "Big Bang"-Finale ansteht, könnte auch noch ein bisschen mehr drin sein. Von einem Final-Hype ist bei der Sitcom derzeit jedenfalls nichts zu spüren.

Etwas enttäuscht haben um 21:15 Uhr bei ProSieben derweil die "Simpsons". Eine neue Folge erreichte trotz des guten Vorlaufs nur 9,2 Prozent Marktanteil, lediglich etwas mehr als eine Million Menschen sahen zu. Eine Wiederholung fiel im Anschluss auf 7,9 Prozent zurück. Durch den starken Beginn der Primetime und die sehr gute Late Prime kam ProSieben am Montag aber dennoch auf einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 11,2 Prozent.

Überhaupt nicht zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1, das am Montag bei 6,9 Prozent hängen blieb. Einen neuen Tiefstwert musste die "Akte" hinnehmen, die es nur auf 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte. 460.000 Menschen interessierten sich für das Magazin. Schlechter lief es nach dem Neustart für die Sendung noch nicht. Nachdem die "Akte" in den ersten zwei Wochen nach dem Relaunch also überraschend gut lief, ist man inzwischen in der Realität angekommen. Das liegt auch daran, weil Sat.1 um 20:15 Uhr kein gutes Lead-In bieten kann. In dieser Woche erreichte man mit dem Film "Der geilste Tag" nur 910.000 Zuschauer, beim jungen Publikum führte das zu schlechten 5,8 Prozent.

