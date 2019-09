Jenkes Plastik-Experiment siegt beim jungen Publikum

© TVNOW / Elena Ezhova

Als Highlight seiner Umweltwoche hat RTL ein neues "Jenke-Experiment" gezeigt, das war auch extrem erfolgreich und siegte beim jungen Publikum. Insgesamt lag das ZDF in Führung, Hans Sigl versammelten dort mehr als sieben Millionen Menschen vor den TV-Geräten.



24.09.2019 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2019 - 09:45 Uhr

In den vergangenen Tagen ging es im Programm, und auch in den Werbetrennern, von RTL viel um Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Highlight der Aktionswoche "Packen wir’s an!" war das neue "Jenke-Experiment", in dem sich Reporter Jenke von Wilmsdorff dem Thema Plastik annahm. Und weil das Thema Umweltschutz derzeit dank deutschem Klimapaket und internationalem Klimagipfel sehr präsent ist, holte auch die Sendung richtig gute Quoten.

2,54 Millionen Menschen sahen sich das "Jenke-Experiment" bei RTL an, 1,56 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der werberelevanten Zielgruppe sicherte sich RTL damit den ungefährdeten Tagessieg, mit 17,5 Prozent Marktanteil wird man in Köln mehr als zufrieden sein. "Extra" hielt sich im Anschluss bei ebenfalls sehr guten 16,0 Prozent, erst "Spiegel TV" gab ab 23:15 Uhr auf 10,5 Prozent nach.

Während RTL bei den 14- bis 49-Jährigen siegte, lag insgesamt das ZDF vorn. Mit dem Thriller "Flucht durchs Höllental", in dem unter anderem "Bergdoktor" Hans Sigl eine Hauptrolle spielte, unterhielten die Mainzer 7,07 Millionen Zuschauer, damit waren beim Gesamtpublikum starke 23,6 Prozent drin. Der "Brennpunkt" im Ersten zur Pleite von Thomas Cook erreichte nur 3,53 Millionen Zuschauer und 11,7 Prozent. Hinzu kommt, dass der Thriller auch beim jungen Publikum ein Erfolg war, auf stolze 9,6 Prozent brachte es der Streifen. Hier lief es für den "Brennpunkt" mit 11,4 Prozent jedoch etwas besser.

Durch die kurzfristig eingeschobene Sondersendung um 20:15 Uhr verschob sich im Ersten "Hirschhausen im Knast" um 15 Minuten nach hinten. Mit 2,53 Millionen Zuschauern und 8,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum war der Erfolg aber überschaubar. "Hart aber fair" kam danach immerhin noch auf 2,47 Millionen Zuschauer und 9,2 Prozent. Einen seiner besseren Tage erlebte am Vormittag "Live nach Neun", das es auf 9,4 Prozent Marktanteil brachte. Besser lief es bislang nur sehr selten.

Am Vorabend starteten übrigens sowohl Das Erste als auch das ZDF mit neuen Staffeln bekannter Serien. Im Ersten brachte es "Morden im Norden" ab 18:50 Uhr auf 2,62 Millionen Zuschauer und 11,6 Prozent, "Gefragt - gejagt" lief zuvor mit 16,2 Prozent noch besser. Den Auftakt in die neue "SOKO Potsdam"-Staffel verfolgten um 18 Uhr im ZDF derweil sogar 3,38 Millionen Zuschauer, das entsprach 18,3 Prozent Marktanteil.

