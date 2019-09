Gelungener Einstand für "NDR Talk Show" im Ersten

© NDR/Uwe Ernst

Unter dem Label "Talk am Dienstag" bringt die ARD in den nächsten Wochen mehrere der Talkshows aus den Dritten testweise auch ins Erste. Das lief zum Start mit der "NDR Talk Show" schonmal ganz gut.



Auf der Suche nach einem passenden Programm für den späten Dienstagabend könnte die ARD mit der Idee, einige der erfolgreichen Talkshows aus den Dritten nun auch im Ersten zu zeigen, auf eine Lösung gestoßen sein. Zumindest die "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burkhardt machte ihre Sache da zum Auftakt in dieser Woche ziemlich ordentlich: 1,41 Millionen Zuschauer sahen ab 22:46 Uhr zu, das reichte für einen klar über dem Senderschnitt liegenden Marktanteil von 11,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Nur die Jüngeren waren kaum zu begeistern, mehr als 4,3 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen.

Zum Vergleich: "Markus Lanz", der im ZDF erst eine halbe Stunde später auf Sendung ging, zählte am Dienstagabend 1,29 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 11,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich Lanz aber besser als der ARD-Talk, hier wurden 7,2 Prozent Marktanteil erreicht. Markus Lanz konnte dabei nicht auf einen guten Vorlauf bauen, weil "Mann, Sieber!" zuvor mit 1,31 Millionen Zuschauern nicht über 7,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Das Erste kann sich unterdessen nicht nur über einen recht guten Einstand der Talkschiene am späten Dienstagabend freuen, auch in der Primetime sah es gut aus. "Tierärztin Dr. Mertens" konnte im Vergleich zur Vorwoche deutlich zulegen und erreichte mit 4,46 Millionen Zsuchauern um 20:15 Uhr starke 14,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "In aller Freundschaft" sicherte sich im Anschluss mit 5,06 Millionen Zuschauern den Tagessieg. 17,0 Prozent betrug hier der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten die ARD-Serien mit Marktanteilen von 7,9 und 8,2 Prozent gute Werte. "Fakt" kam im Anschluss an die Serien auf 2,68 Millionen Zuschauer und 10,4 Prozent Marktanteil.

Das ZDF schickte um 20:15 Uhr in "ZDFzeit" zum wiederholten Mal Aldi gegen Lidl ins Discounter-Duell. Das sorgte in früheren Jahren auch schonmal für über sechs Millionen Zuschauer, inzwischen lassen sich damit aber nur noch 3,19 Millionen Zsuchauer vor den Fernseher locken. Mit 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es aber zumindest solide. "Frontal 21" musst esich danach mit 2,57 Millionen Zuschauern und 8,6 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

