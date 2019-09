"Paulas Paarexperiment" hat noch Luft nach oben

© sixx

Bei Sixx bekam Paula Lambert am Mittwoch wieder ein neues Format, diesmal "Paulas Paarexperiment". Der Einstand verlief solide, mit Luft nach oben. Richtig stark präsentierte sich Tele 5 - und einmal mehr ZDFneo mit alten ZDF-Krimis.



26.09.2019 - 09:47 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2019 - 09:47 Uhr

Sex-Expertin Paula Lambert bringt es bei Sixx schon auf eine sehr beachtliche Zahl an Formaten, zu denen sich am Mittwoch auch noch das "Paarexperiment" gesellte. Der Auftakt fiel aus Quotensicht unspektakulär aus: Mit 120.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern holte die Sendung in der klassischen Zielgruppe einen Marktanteil von 1,3 Prozent und lag damit in etwa im mittelfristigen Sixx-Senderschnitt. 170.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Im Anschluss zeigte Sixx weitere Paula-Formate und lockte damit weitere Zuschauer an. Die "Sex und Gute Nacktgeschichten" zählten ab 21:18 Uhr schon 220.000 Zuschauer, ab 22 Uhr ging's auf 240.000 Zuschauer nach oben. Der Marktanteil beim Gesmatpublikum hatte sich da von zunächst 0,6 auf nun 1,1 Prozent gesteigert. Interessanterweise waren es aber nur ältere Zuschauer, die Sixx hinzugewinnen konnte - bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Reichweite zunächst gleich und ging dann sogar zurück. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hielt sich den ganzen Abend über bei 1,3 bis 1,5 Prozent.

Richtig gut ließ sich der Abend unterdessen für ProSieben Maxx an, wo "Two and a half Men" ab 20:15 Uhr Marktanteile zwischen 2,3 und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Als dann allerdings das unbekanntere "Baskets" um 21:33 Uhr übernahm, brach der Zielgruppen-Marktanteil auf 0,8 Prozent ein. Die Wrestling-Show "RAW" sorgte ab 22 Uhr dann aber immerhin wieder für 1,5 Prozent Marktanteil.

Sehr zufrieden sein kann man mit dem Mittwochabend aus Quotensicht auch bei Tele 5. Der Film "Beastly" zählte 470.000 Zuschauer und sehr gute Marktanteile von 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach holte auch der Film "Beneath" noch starke 1,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - und dazwischen kam der kurze Einschub "BÄM! Serdars Kaffeepause: Fitness Center" auf 410.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mehr Zuschauer als alle Privatsender in der Primetime hatte unterdessen mal wieder ZDFneo, wo ein "Wilsberg"-Aufguss 2,42 Millionen Zuschauer anlockte. Das entsprach stolzen 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,4 Prozent Marktanteil erzielt. "Ein starkes Team" kam im Anschluss mit 1,68 Millionen Zuschauern auch noch auf 7,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

