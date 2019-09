"Cobra 11" erholt sich, "The Voice" dominiert weiter

© TVNOW / Gordon Muehle

Nachdem "Alarm für Cobra 11" in der vergangenen Woche ein Allzeit-Tief markiert hatte, sah es nun wieder besser aus. Ganz vorne rangiert aber weiterhin ProSieben mit "The Voice". Richtig gut lief es auch für Vox mit "Guardians of the Galaxy"



27.09.2019 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2019 - 09:04 Uhr

Mit nur noch 1,87 Millionen Zuschauern zählte "Alarm für Cobra 11" in der vergangenen Woche so wenige Zuschauer wie noch nie. In dieser Woche sah es nun wieder etwas besser aus: Immerhin 100.000 Zuschauer konnten hinzugewonnen werden. Der Gesamt-Marktanteil von 6,8 Prozent bei insgesamt 1,97 Millionen Zuschauern ist allerdings auch weiterhin ein recht ernüchternder Wert. Bei den jüngeren Zuschauern läuft es für die Action-Serie aber deutlich besser, hier wurde dank 1,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen ein Marktanteil von 13,7 Prozent erzielt - 1,6 Prozentpunkte mehr als noch in der Woche zuvor und damit nun wieder ein Wert klar über dem Senderschnitt.

Von der Marktführung war RTL am Donnerstagabend trotzdem meilenweit entfernt. Dominierend war nämlich auch in dieser Woche wieder ProSieben mit "The Voice of Germany", die mit 1,56 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen Zielgruppen-Marktanteil von 19,3 Prozent erzielte. Damit lag die Castingshow allerdings auch erstmals in dieser Staffel donnerstags unter der 20-Prozent-Marke. 2,96 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was einem Marktanteil von 11,1 Prozent entsprach. Im "Voice"-Schlepptau lief auch "red." im Anschluss mit 15,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder gut.

Während ProSieben also den ganzen Abend über punktete, ging's für RTL nach 21:15 Uhr bergab. Eine Wiederholung von "Cobra 11" hielt sich zwar mit 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch solide, "Der Knastarzt" und "Männer! Alles auf Anfang" wollte nach 22:15 Uhr aber kaum noch jemand sehen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sackte auf 6,8 bzw. 6,9 Prozent ab. Im Verlauf des Abends rutschte RTL damit auch deutlich hinter Vox zurück, wo "Guardians of the Galaxy" hervorragende 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,81 Millionen Zuschauer sahen den Film. Auch "Antigang" hielt sich im Anschluss daran mit 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch gut.

