Lukes "Greatnightshow" erstmals mit einstelligem Marktanteil

© Sat.1/Steffen Z Wolff

In der dritten Woche hat "Luke - Die Greatnightshow" in Sat.1 erstmals einen zweistelligen Marktanteil verpasst. Zudem tat sich "Mord mit Ansage" im Anschluss ähnlich schwer wie zuletzt Faisal Kawusi. "Ninja Warrior" siegte dagegen völlig problemlos.



28.09.2019 - 08:54 Uhr von Alexander Krei 28.09.2019 - 08:54 Uhr

Dass Luke Mockridge mit seiner "Greatnightshow" zur besten Sendezeit zu sehen ist, erweist sich zwei Wochen nach dem Start nicht als Selbstläufer. Hielt sich die Sendung zuletzt noch im zweistelligen Bereich, so lag sie diesmal erstmals darunter: 720.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen einem Marktanteil von 9,2 Prozent in der Zielgruppe. Gegenüber der Vorwoche sank der Wert noch einmal um über einen Prozent, zum Auftakt hatte die "Greatnightshow" sogar noch 12,8 Prozent eingefahren.

Insgesamt schalteten in dieser Woche durchschnittlich 1,12 Millionen Zuschauer ein und damit immerhin ein paar mehr als sieben Tage zuvor. Dass sich Sat.1 kurzerhand dazu entschied, "Mord mit Ansage" anstellte von Faisal Kawusis Pilawa-Quiz zu zeigen, half der Quote im Anschluss jedoch kaum: Der Marktanteil der Impro-Comedy bewegte sich mit 6,6 Prozent auf ähnlich ernüchterndem Niveau, die Reichweite fiel mit 560.000 Zuschauern sogar noch etwas niedriger aus. Hier belief sich der Marktanteil sogar nur auf 2,9 Prozent.

Schlechte Nachrichten kommen zudem von "NightWash", das am späten Abend mit nur 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Tiefstwert hinnehmen musste. Insgesamt waren 400.000 Zuschauer dabei. Mit dem Tagessieg hatte Sat.1 daher am Freitagabend wenig zu tun - den sicherte sich "Ninja Warrior Germany", das bei RTL auf 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 16,0 Prozent Marktanteil kam. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 2,35 Millionen Zuschauer - im Vergleich zur Vorwoche kamen also noch einmal über 200.000 Zuschauer hinzu.

Auch "Darf er das?" mit Chris Tall legte zu und erreichte diesmal 1,02 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe verbuchte die Comedyshow ordentliche 12,6 Prozent Marktanteil. Gut im Rennen lag derweil auch RTL II, wo "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" um 20:15 Uhr mit 8,7 Prozent Marktanteil überzeugte und insgesamt 1,59 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Bei ProSieben verbuchte "Star Wars: Angriff der Klonkrieger" nur 1,31 Millionen Zuschauer sowie 8,5 Prozent. "Abraham Lincoln: Vampirjäger" trieb den Marktanteil zu später Stunde aber auch noch auf 11,0 Prozent.

Teilen