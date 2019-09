Mäßiger Start für neues Vox-Format mit Detlef & Nicole

© TVNow / Tokee bros.

Das neue Format "Detlef & Nicole - 100 Tage wir" hat bei Vox einen unspektakulären Einstand hingelegt, für "Die Beet-Brüder" lief's danach deutlich besser. ProSieben tat sich dagegen mit seinen Magazin-Doppelpack am Vorabend äußerst schwer.



30.09.2019 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 30.09.2019 - 09:16 Uhr

An Formaten mit Detlef Steves mangelt es bekanntermaßen nicht, nun ist er neuerdings zusammen mit seiner Frau Nicole in einer weiteren Sendung zu sehen. Diese sorgte am Sonntag bei Vox aber noch nicht für die erhofft guten Quoten: Mit 420.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "Detlef & Nicole - 100 Tage wir" auf dem Sendeplatz um 18:15 Uhr einen mäßigen Marktanteil von 6,2 Prozent in der Zielgruppe. Da wird man sich in Köln ganz sicher etwas mehr erhofft haben.

Insgesamt schalteten 1,03 Millionen Zuschauer ein und damit sogar ein paar weniger als im Vorfeld bei "auto mobil" dabei waren. Auch das um 16:00 Uhr gestartete Format "Bitte folgen! Die Verkehrspolizei im Einsatz" startete mit 760.000 Zuschauern und 5,5 Prozent Marktanteil auf ausbaufähigem Niveau. Besser lief's dagegen für "Die Beet-Brüder", die im Anschluss auf 1,75 Millionen Zuschauer kamen und den Marktanteil in der Zielgruppe auf gute 8,1 Prozent trieben. Damit lag die Dokusoap deutlich vor dem ProSieben-Magazin "Galileo", das mit gerade mal 6,3 Prozent Marktanteil einen ungewöhnlich schlechten Tag erwischte.

Aber auch "taff weekend" tat sich auf dem neuen Sendeplatz um kurz nach 18 Uhr zunächst schwer. Mehr als 630.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe waren zum Start nicht drin - da sollte in den nächsten Wochen noch mehr gehen. Mit Vorabend-Problemen kämpfte zudem RTL II, wo "Mein neuer Alter" zunächst nur 4,2 Prozent Marktanteil erzielte und das Motormagazin "Grip" schließlich mit 4,3 Prozent schwächelte.

Bei Kabel Eins schlug sich eine Wiederholung von "Rosins Restaurants" mit 5,2 Prozent hingegen sehr wacker. In der Primetime punktete der Sender zudem mit seinen "Trucker Babes", die es auf 1,18 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,3 Prozent brachten und damit auf ähnlicher Flughöhe wie die "Kitchen Impossible"-Wiederholung bei Vox unterwegs waren. Bei RTL II steigerte sich "Love Island" am späten Abend noch auf gute 7,7 Prozent - und das, obwohl die Komödie "Brautalarm" zuvor mit 3,1 Prozent kläglich versagte.

Teilen