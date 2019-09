One punktet mit Leichathletik, "Tatort" siegt ungefährdet

© ARD

Mehr als eine Million Zuschauer haben am Sonntagabend die Leichtathletik-WM bei One verfolgt, weil der "Tatort" im Ersten Vorrang hatte. Der Krimi wiederum siegte mit über acht Millionen Zuschauern deutlich. Das ZDF blieb dagegen erstaunlich blass.



30.09.2019 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 30.09.2019 - 09:26 Uhr

Weil der "Tatort" am Sonntagabend im Ersten Vorrang hatte, wurde die Leichathletik-Weltmeisterschaft um 20:15 Uhr kurzerhand zum Spartensender One ausgelagert, der sich dadurch über starke Quoten freuen durfte. 1,07 Millionen Zuschauer sahen zur besten Sendezeit zu, sodass der Marktanteil bei 3,2 Prozent lag und damit weit über den Normalwerten. Noch dazu lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen prächtig - hier verzeichnete One ähnlich starke 2,8 Prozent.

Die anschließende "Tatort"-Wiederholung brachte es dann noch auf 370.000 Zuschauer. Für die Erstausstrahlung im Ersten konnten sich zuvor 8,23 Millionen Zuschauer erwärmen, die den Marktanteil auf beachtliche 24,3 Prozent trieben und dem Sender den Tagessieg bescherten. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der ARD-Krimi mit 18,5 Prozent Marktanteil an der Spitze. Auf dem zweiten Platz reihte sich "The Voice of Germany" ein (DWDL.de berichtete).

Wacker schlug sich ProSieben, auch wenn der Spielfilm "The First Avenger: Civil War" erst vor wenigen Monaten seine Free-TV-Premiere feierte. Mit der Wiederholung kam der Sender nun immerhin noch auf 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,91 Millionen Zuschauer. RTL wiederum reihte sich deutlich dahinter ein und kam mit "Alles steht Kopf" nicht über 1,43 Millionen Zuschauer und 9,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus.

Erstaunlich schwach schnitt zudem das ZDF ab: Auf gerade mal 2,78 Millionen Zuschauer und einen Gesamt-Marktanteil von 8,2 Prozent brachte es der erste Teil des "Cecelia Ahern"-Films "In deinem Leben". Das "heute-journal" steigerte sich direkt danach jedoch auf 4,08 Millionen Zuschauer und lag auch vor der Leichtathletik-WM. Für die interessierten sich nach dem "Tatort" noch 3,29 Millionen Zuschauer im Ersten.

