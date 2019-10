RTL und Vox stark wie lange nicht, RTL II überholt Kabel Eins

© DWDL

Für RTL und Vox lief es im September alles in allem so gut wie schon lange nicht mehr. Das ging u.a. auf Kosten von ProSieben, das zugleich den schwächsten Monat seit über einem Jahr erlebte. In Reihe 2 lag RTL II erstmals in diesem Jahr wieder vor Kabel Eins.



Der Blick auf die Monatsmarktanteile vom September dürfte heute vor allem in Köln für beste Laune sorgen. RTL erreichte 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Höhere Werte gab's in den letzten Jahren nur jeweils im Januar, wenn der Dschungel für eine Ausnahmesituation sorgt. Wenn man nur "normale" Monate hernimmt, muss man aber schon bis in den Dezember 2016 zurückgehen, um einen höheren RTL-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu finden. Im Vergleich zum August ging's um einen ganzen Prozentpunkt nach oben, im Vergleich zum September des Vorjahres gar um 1,3 Prozentpunkte.

Dabei ist man bei RTL ja nun wahrhaft nicht frei von Quotensorgen. Dienstags etwa sortiert man sich mit "Zahltag!" hinter den Sozialdokus von RTL II ein, donnerstags läuft "Alarm für Cobra 11" um 20:15 Uhr zwar noch ordentlich, schon ab 21:15 Uhr stehen aber nur Wiederholungen zur Verfügung, was für entsprechende Marktanteile sorgt, mittwochs blieb "Die 25..." blass. Und die neuen Formate am Nachmittag sind bislang auch eine Enttäuschung. Auf der Haben-Seite stehen dafür zwei Fußball-Länderspiele, die für zeitweise über 40 Prozent Marktanteil und insgesamt mehr als zehn Millionen Zuschauer gesorgt hatten. Auch das "WWM"-Jubiläum, die Rückkehr des "Supertalents", das "Sommerhaus"-Finale oder das Plastik-Experiment von Jenke liefen super. Und freitags ist nach einem etwas verhaltenen Start auch "Ninja Warrior Germany" wieder in der Spur.

Auch Vox hat schon eine herbe Enttäuschung in diesem Herbst erlebt - Stichwort "Survivor". "The Good Doctor" hat in Staffel 2 zudem seinen Glanz verloren, "Chicago Med" landet regelmäßig gar hinter Super RTL. Doch auch hier spiegeln sich diese Probleme nicht im Monatsschnitt wider, im Gegenteil: Mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war es auch für diesen Sender der erfolgreichste Monat seit langer Zeit. Besser lief es zuletzt im März 2017. Im Vergleich zum August ging's einen halben Prozentpunkt nach oben, im Jahresvergleich liegt das Plus noch bei 0,2 Prozentpunkten.

Größter Pluspunkt ist derzeit ohne Frage wieder "Die Höhle der Löwen" am Dienstagabend. Und auch ein Blick in den Vorabend gibt eine Erklärung fürs gute Abschneiden: "Das Perfekte Dinner" hat mit im Schnitt 7,2 Prozent Marktanteil gerade den erfolgreichsten Monat seit Anfang 2018 hinter sich. Zum Vergleich: Im September 2018 waren es noch 1,5 Prozentpunkte weniger - und das fünf Mal pro Woche am wichtigen Vorabend - das macht sich ohne Frage bemerkbar, zumal auch "First Dates" gerade gut in Form ist. Beim Gesamtpublikum ist vom aktuellen Aufschwung übrigens wenig zu sehen: RTL lag gerade mal 0,1 Prozentpunkt über dem Wert aus dem Vorjahresmonat, Vox sogar 0,1 Prozentpunkt drunter.

ProSieben mit Fehlstart, Sat.1 immerhin über 8

Während ProSiebenSat.1 in den vergangenen Jahren immer bis in den Oktober wartete, ehe mit "The Voice" einer der verlässlichsten Quotengaranten an den Start ging, war es diesmal schon im September soweit. Zwar lieferte "The Voice" auch diesmal wieder ab - doch das sorgte in der Endabrechnung nicht für einen besseren Start in den TV-Herbst. Im Gegenteil: Insbesondere ProSieben hatte mit erstaunlich großen Problemen zu kämpfen. Mit nur 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen musste der Sender den schwächsten Monatsmarktanteil seit Juni 2018 hinnehmen - und da musste man immerhin gegen die Fußball-WM antreten. Im Vergleich zum August ging's um 0,3 Prozentpunkte runter, im Jahresvergleich sogar um 0,5 Prozentpunkte.

ProSieben kann sich zwar wie erwähnt auf "The Voice" verlassen, musste allerdings am Dienstag nach dem Flop mit "Farids magische 13" gleich die nächste Enttäuschung namens "Renn zur Million... wenn du kannst" verkraften. Der Serien-Mittwoch bleibt ohne "Grey's Anatomy" ebenfalls ein Sorgenkind, montags ging's erst mit dem Start der neuen Folgen von "TBBT" & Co. in der zweiten Monatshälfte wieder nach oben. Vor allem war es aber die Sitcom-Schiene am Vor- und Nachmittag, die im September schwächer lief als man das zuletzt noch gewohnt war, was nun auf den Senderschnitt drückt.

Sat.1 kam verglichen damit noch mit einem blauen Auge davon: Zwar ging's ohne "Promi Big Brother" im Vergleich zum August um 0,4 Prozentpunkte runter, mit nun 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist man aber immerhin noch über der 8-Prozent-Marke - keine Selbstverständlichkeit, im ersten Halbjahr wurde diese Marke nämlich regelmäßig nach unten durchbrochen. Sorgen gibt's dafür auch für die Sat.1-Verantwortlichen. Denn Luke Mockridges "Greatnightshow" legte zwar mit freundlicher Unterstützung des "Fernsehgartens" einen guten Einstand hin, seither geht's aber bergab, der restliche "Fun-Freitag" liegt ohnehin komplett darnieder. Wieder stärker präsentierte sich Sat.1 dafür am Nachmittag, unter anderem mit dem dreifachen Crossover seiner Scripted-Reality-Formate. Dazu kamen einige Film-Erfolge wie "Fack ju Göhte 2" oder "Zoomania" und ein erfolgreiches "Großes Backen" am Sonntagvorabend.

Trotzdem bleibt für Sat.1 Vorsicht geboten: Der Vorsprung auf Vox beträgt gerade mal noch 0,4 Prozentpunkte in der Zielgruppe. Beim Gesamptublikum ist es mit 6,0 zu 5,0 Prozent etwas deutlicher, hier lag Sat.1 aber anders als bei den jüngeren Zuschauern immerhin 0,2 Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert. ProSieben rangiert mit 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum übrigens weiterhin weit hinter Vox.

RTL II erstmals seit Dezember wieder vor Kabel Eins

Nachdem RTL II im August noch unter die 5-Prozent-Marke gerutscht war, sah die Welt im September schon wieder ganz anders aus. Um 0,6 Prozentpunkte ging es auf nun 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen nach oben. Geholfen hat dabei natürlich "Love Island", das zwar nicht ganz so gut dasteht wie im vergangenen Jahr, aber schon durch seine fast tägliche Ausstrahlung einen enormen Einfluss hat. Auch auf Klassiker wie die "Wollnys" war wieder Verlass, bei den Sozialdokus am Dienstag ließ man sich von RTL nicht die Butter vom Brot nehmen.

All das hat geholfen, dass RTL II im September erstmals in diesem Jahr wieder an Kabel Eins vorbeizog - ein Gleichstand wie im Juni war zuletzt das höchste der Gefühle für RTL II. Diesmal landete Kabel Eins mit nur 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jedenfalls doch deutlich hinter RTL II. Für Kabel Eins war es zugleich der schwächste Monat seit Januar. Da hat es auch nicht geholfen, dass man mit der ersten Live-Übertragung eines Polizeieinsatzes nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für recht gute Quoten sorgte. Gar nicht hilfreich war vor allem das Experiment, am Vorabend ein Studio-Quiz ins Programm zu nehmen. Das "Quiz mit Biss" lief erheblich schlechter als zuvor "Achtung Kontrolle" und verschwand daher auch in dieser Woche wieder vorzeitig aus dem Programm.

Das ZDF bleibt beim Gesamtpublikum weiter deutlich vorn

Beim Gesamtpublikum zieht weiterhin das ZDF vorne einsam seine Runden. 12,6 Prozent betrug der Marktanteil im September - das war zwar minimal weniger als noch im August, der Vorsprung auf Das Erste vergrößerte sich aber dennoch, weil der öffentlich-rechltiche Konkurrent sogar 0,3 Prozentpunkte auf nun 10,6 Prozent Marktanteil verlor. Allerdings bleibt auch festzuhalten: Nimmt man den Vorjahresvergleich her, schrumpfte der Vorsprung des ZDF schon merklich von 2,7 auf 2,0 Prozentpunkte - was freilich noch immer niemanden in Mainz nervös machen dürfte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen gelingt es dem ZDF trotzdem weiterhin schlechter als dem Ersten, mit dem Hauptprogramm auf linearem Weg auch jüngere Zuschauer zu erreichen. So dominierend das ZDF bei den älteren Zuschauern ist, so ernüchternd sind die 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Erste hat den Jungbrunnen zwar auch noch nicht entdeckt, steht mit 6,0 Prozent aber merklich besser da.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Sep 18 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Sep 18

Das Erste

10,6 -0,3

+0,3

6,0

+/-0

+/-0

ZDF

12,6 -0,1

-0,4

5,3

-0,1

-0,4 RTL

9,0

+1,3

+0,1 12,6

+1,0

+1,3 Sat.1

6,0

-0,4

-0,2

8,0

-0,4

-0,1 ProSieben

4,2

+/-0

-0,2

9,1

-0,3

-0,5 Vox

5,0

+0,5

-0,1

7,6

+0,5

+0,2 RTL II

2,9 +0,2

-0,2 5,4

+0,6

-0,3

kabel eins

3,5

-0,3

-0,1

4,9

-0,1 -0,4



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Die harte Kern

Tatort: Die harte Kern

ZDF Flucht durchs Höllental

Aktenzeichen XY... ungelöst

RTL Fußball: Deutschland - Niederlande

Fußball: Deutschland - Niederlande Sat.1 The Voice of Germany

The Voice of Germany

ProSieben The Voice of Germany

The Voice of Germany

Vox Die Höhle der Löwen

Die Höhle der Löwen

RTL II R.E.D. - Älter, Härter, Besser

Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?

kabel eins The Transporter

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand





Wie sich die kleineren Sender im September geschlagen haben, lesen Sie am Nachmittag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse

