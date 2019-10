NFL hilft ProSieben Maxx, Nitro lässt ein paar Federn

© ProSiebenSat.1/Martin Saumweber

Auch im September lag Nitro wieder an der Spitze der kleinen Sender, allerdings lief es etwas schwächer als im Rekordmonat August. Dafür konnte ProSieben Maxx mit Hilfe der NFL Boden gut machen. Ebenfalls weiter in guter Form präsentiert sich Tele 5.



01.10.2019 - 14:44 Uhr von Alexander Krei 01.10.2019 - 14:44 Uhr

Seit ProSieben Maxx sonntags wieder die NFL zeigt, kann sich der Männersender wieder über Spitzen-Quoten freuen. Das machte sich auch bei den Monatsmarktanteilen bemerkbar: Im September steigerte sich ProSieben Maxx auf 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit auf den besten Wert des laufenden Jahres. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging es ebenfalls leicht nach oben. Der Abstand zu Nitro verkürzte sich zudem - auch, weil der RTL-Konkurrent im Vergleich zum Rekordmonat August 0,3 Prozentpunkte abgab und sich mit 2,2 Prozent in der Zielgruppe zufriedengeben musste. Das reichte allerdings erneut für die Spitzenposition unter den kleinen Sendern.

Auch DMAX gab leicht nach und reihte sich mit 1,5 Prozent Marktanteil deutlich hinter ProSieben Maxx ein - größer war der Abstand noch nie. Für den Männersender von Discovery war es zugleich der schwächste Wert seit einem halben Jahr, obwohl man mit den "Steel Buddies" derzeit wieder große Erfolge feiern kann. Der Frauensender TLC blieb unterdessen mit 0,8 Prozent Marktanteil stabil, erreichte aber nur einen halb so hohen Wert wie Sixx, das mit 1,6 Prozent auf den zweitbesten Marktanteil des Jahres kam. Sehr zufrieden kann man zudem bei Tele 5 sein: Nicht zuletzt wegen des starken Vorabends zog der Marktanteil auf 1,2 Prozent an und fiel so hoch aus wie seit einem Jahr nicht mehr.

Beim Gesamtpublikum dominierte erneut ZDFneo das Geschehen: Der öffentlich-rechtliche Sender wiederholte seinen Rekordwert von 3,4 Prozent Marktanteil, was einem Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber dem August entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es in gleichem Maße nach oben - hier wurden 1,9 Prozent erzielt. Besser lief's zuletzt im Rekordmonat Juni. In weiterhin starker Form präsentierte sich zudem ZDFinfo, das mit einem Marktanteil von 1,6 Prozent beim jungen Publikum den Wert des Vorjahresmonats um 0,2 Prozentpunkte überbot. Die beiden Newssender n-tv und Welt lieferten sich derweil ein enges Rennen und lagen mit jeweils 0,9 Prozent Marktanteil gleichauf.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

Sep 18 Marktanteil

gesamt Nitro 2,2 -0,3 +0,3 2,1 ZDFneo 1,9 +0,2 +0,2 3,4 Super RTL 1,9 +/-0 +/-0 1,4 ProSieben Maxx 1,9 +0,1 +0,1 0,9 Sat.1 Gold 1,7 -0,1 +/-0 2,0 ZDFinfo 1,6 +/-0 +0,2 1,4 sixx 1,6 -0,1 +0,1 0,9 DMAX 1,5 -0,1 -0,1 1,0 Disney Channel 1,3 +/-0 +/-0 0,9 RTLplus 1,2 -0,2 +/-0 1,6 Tele 5 1,2 +0,1 +/-0 1,1 Comedy Central 1,2 -0,1 +/-0 0,4 KiKa 1,1 +/-0 +0,1 0,9 n-tv 0,9 +/-0 +/-0 1,0 Welt 0,9 -0,1 +/-0 0,8 kabel eins Doku 0,9 -0,1 +0,2 0,6 Arte 0,8 +/-0 +/-0 1,0 TLC 0,8 +/-0 +/-0 0,6 3sat 0,7 +/-0 -0,1 1,2 Phoenix 0,7 +/-0 +/-0 0,9 One 0,6 +0,1 +/-0 0,9 Sport1 0,5 -0,1 -0,1 0,6 Eurosport1 0,3 +/-0 +/-0 0,5 Deluxe Music 0,3 -0,3 -0,3 0,4 Servus TV 0,3 +/-0 +0,1 0,4 Nickelodeon 0,3 +/-0 -0,4 0,3 tagesschau24 0,3 +/-0 +/-0 0,3 Sky Sport News HD 0,2 -0,1 +/-0 0,2 MTV 0,2 -0,1 +0,1 0,1 HGTV 0,1 +/-0 k.V.m. 0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Alles wie gehabt im Kinderfernsehen

Wenig Bewegung gab es im September im Kinder-TV-Markt. Erneut führte Super RTL zusammen mit Toggo Plus das Feld an - beide Sender erzielten zusammen einen Marktanteil von 21,1 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ging es jedoch um 1,6 Prozentpunkte nach unten. Der öffentlich-rechtliche Kika folgte mit 18,2 Prozent auf dem zweiten Rang. Für den Disney Channel reichte es diesmal für 12,9 Prozent Marktanteil - ein stattliches Plus von über zwei Prozentpunkten im Vergleich zum September 2018. Viacoms Nickelodeon spielt hingegen weiter nur eine Nebenrolle und erzielte 6,8 Prozent Marktanteil bei den Kids.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Sep 18

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,1 -0,4 -1,6 2,4 Kika

18,2 -0,6 -0,4 --

Disney Channel

12,9 -0,4 +2,2 1,2

Nickelodeon 6,8 +0,2 -0,8 --



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Fast alle Dritten verlieren Marktanteile

Nach vier Monaten in Folge hat das MDR Fernsehen im September zur Abwechslung mal wieder einen zweistelligen Marktanteil verpasst. Mit 9,6 Prozent bewegte sich der Sender in seinem Sendegebiet dennoch um 0,8 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Auch die anderen Dritten konnten sich im Vergleich zum September 2018 steigern - mit Ausnahme des BR Fernsehens, das mit 7,5 Prozent jedoch stabil blieb. Zweiter wurde das NDR Fernsehen, das auf 8,0 Prozent kam und damit schon zum dritten Mal hintereinander eine Acht vor dem Komma stehen hat. Das hat es seit Jahren nicht gegeben. Schlusslicht unter den Dritten war diesmal das HR Fernsehen mit 6,1 Prozent Marktanteil in Hessen.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 9,6 -0,7 NDR 8,0 -0,2 BR 7,5 +/-0 WDR 6,7 -0,4 SWR 6,5 -0,1 RBB 6,4 +/-0 HR 6,1 -0,6

Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Fußball räumt im Pay-TV ab

Die von Sky Media vermarketeten Sender erzielten im September zusammengerechnet einen Marktanteil von 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was einem Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber August entsprach. Damit lief es jedoch etwas schlechter als vor einem Jahr. Größter Quoten-Hit war der Sport, allen voran die Bundesliga, die bis zu 1,74 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte und am vierten Spieltag mit der Konferenz sogar über 20 Prozent Marktanteil am Nachmittag schaffte. Doch auch die Champions League startete auf Rekord-Niveau in die neue Saison - mit fast eineinhalb Millionen Zuschauern. Meistgesehener Film war die Premiere von "Bohemian Rhapsody", die bei der Erstausstrahlung auf 180.000 Zuschauer kam.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen