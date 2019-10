"Renn zur Million" und "MacGyver" zum Finale am Boden

© ProSieben/Julian Essink

ProSieben und Sat.1 hatten am Dienstag mit extrem schlechten Quoten zu kämpfen. So kam die Spielshow "Renn zur Million" bis zum Schluss auf keinen grünen Zweig, in Sat.1 fiel "MacGyver" nach zuletzt soliden Leistungen zum Staffelfinale auf katastrophale Werte.



02.10.2019 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 02.10.2019 - 09:12 Uhr

Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 7,5 und 6,9 Prozent in der Zielgruppe ist es kein erfolgreicher Tag für ProSieben und Sat.1 gewesen. Die beiden Sender mussten sich damit nicht nur hinter Vox und RTL einordnen, auch Das Erste war beim jungen Publikum erfolgreicher. Probleme machte beiden Sendern die Primetime: So kam bei ProSieben das Finale von "Renn zur Million… wenn du kannst" auf nur 740.000 Zuschauer. Weniger Menschen sahen in den zurückliegenden Wochen nie zu.

Beim Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Spielshow extrem schwache 5,6 Prozent Marktanteil. Das war nicht einmal ein neuer Tiefstwert, vor zwei Wochen lief es mit 5,4 Prozent schon einmal schlechter. Insgesamt kann ProSieben mit der Leistung der Show überhaupt nicht zufrieden sein, die vier gezeigten Ausgaben erreichten deutlich weniger als eine Million Zuschauer, der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,7 Prozent. An diesem Dienstag wurde es für ProSieben danach aber noch bitterer: So fiel eine alte "Simpsons"-Folge im Anschluss auf 3,3 Prozent zurück. Erst danach ging es für Homer & Co. langsam nach oben, nach Mitternacht erzielte die Serie zweistellige Marktanteile.

Doch auch Sat.1 hatte am Dienstagabend gewaltige Probleme - und das ausgerechnet zum Staffelfinale von "MacGyver". Die Serie erzielte in den vergangenen Wochen im Durchschnittlich 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, davon konnte man jetzt nur träumen. Die beiden letzten Folgen der dritten Staffel kamen auf 5,5 und 5,8 Prozent - schlechter lief es für die Serie im Sat.1-Programm überhaupt noch nie. Während die erste Folge des Abends von 1,28 Millionen Menschen gesehen wurde, kam das Staffelfinale letztlich auf 1,47 Millionen Zuschauer.

Aber auch "Hawaii Five-0" konnte am späten Abend in Sat.1 nicht überzeugen, hier sprangen für den Sender am Ende nur 6,6 Prozent raus. Dafür erlebte "Genial daneben - Das Quiz" am Vorabend mit 7,4 Prozent einen seiner besseren Tage. Und das trotz der "Ruhrpottwache", die zuvor noch bei 5,4 Prozent hängen blieb.

Teilen