"Wendezeit": Mauerfall-Thriller überzeugt das Publikum

Das Erste hat mit dem Mauerfall-Thriller "Wendezeit" die meisten Zuschauer in der Primetime unterhalten, sogar beim jungen Publikum holte man gute Quoten. Tagesmarktführer wurde aber das ZDF dank einiger Leichtathletik-Übertragungen.



03.10.2019 - 10:14 Uhr von Timo Niemeier 03.10.2019 - 10:14 Uhr

4,29 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend im Ersten Oliver Berbens Mauerfall-Thriller "Wendezeit" angesehen, damit erreichte der Sender die meisten Zuschauer in der Primetime. Nur die "Tagesschau" kurz zuvor war mit 5,04 Millionen Zuschauern noch etwas gefragter. Der Film kam auf gute 15,1 Prozent Marktanteil und wusste auch beim jungen Publikum zu überzeugen. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden 8,1 Prozent gemessen, damit lag Das Erste am Mittwoch in der Primetime unter anderem vor ProSieben und Sat.1.

Sandra Maischberger, die das "Wendezeit"-Thema aufgriff und über Spione im Kalten Krieg diskutieren ließ, talkte dafür am späten Abend nur noch vor knapp eineinhalb Millionen Zuschauer, damit wurden 9,0 Prozent gemessen. Am Vorabend fiel "Wer weiß denn sowas?" erstmals in der neuen Staffel auf weniger als drei Millionen Zuschauer, mit einer Reichweite in Höhe von 2,91 Millionen waren aber dennoch sehr gute 17,3 Prozent drin. "Hubert und Staller" erreichte danach noch 10,1 Prozent bei 2,22 Millionen Zuschauer. Insgesamt kam Das Erste am Mittwoch auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,5 Prozent, damit war Platz zwei drin. Tagesmarktführer wurde das ZDF mit starken 13,3 Prozent.

Die Mainzer überzeugten vor allem mit den Leichtathletik-Übertragungen. So erreichte eine mehrstündige Übertragung ab 19:20 Uhr durchschnittlich 3,72 Millionen Zuschauer und 13,6 Prozent Marktanteil. Bereits um kurz nach 15 Uhr sahen sich fast zwei Millionen Menschen die Leichtathletik-WM im ZDF an, damit kamen die Mainzer auf starke 18,3 Prozent, das am Mittwoch fast durchgängig zweistellige Werte einfuhr. Lediglich "dunja hayali" (8,0 Prozent) und "heute plus" (9,9 Prozent) blieben unter der Marke von 10,0 Prozent hängen.

