"Voice" siegt trotz Rückgang, Tiefstwert für "Cobra 11"

© P7S1/Richard Hübner

"The Voice" holte auch in dieser Woche den Tagessieg für ProSieben, auch wenn der Marktanteil am Feiertag niedriger ausfiel als gewohnt. Bei RTL hielt sich "Alarm für Cobra 11" sogar nur noch knapp über der 10-Prozent-Marke.



04.10.2019 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2019 - 09:34 Uhr

Dem Feiertag zum Trotz setzten sowohl ProSieben als auch RTL am gestrigen Donnerstagabend auf ihr Regelprogramm. ProSieben bescherte das auch in dieser Woche wieder den Tagessieg in der Zielgruppe - zugleich musste "The Voice of Germany" allerdings auch den bislang geringsten Marktanteil in dieser Staffel an einem Donnerstagabend hinnehmen: 16,7 Prozent waren es und damit gut zweieinhalb Prozentpunkte weniger als in der Woche zuvor.

Das lag zu einem guten Teil aber an der insgesamt höheren TV-Nutzung, die absolute Reichweite ging nämlich in der Zielgruppe nur recht überschaubare 60.000 Zuschauer auf 1,5 Millionen zurück. Beim Gesamtpublikum fiel der Rückgang deutlicher aus: 2,74 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, etwa 220.000 weniger als sieben Tage zuvor. Weniger gut funktioniert hat in dieser Woche das Zusammenspiel mit dem nachfolgenden Magazin "red", das sich diesmal mit mäßigen 10,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben musste.

Einen Marktanteils-Abschlag musste unterdessen auch "Alarm für Cobra 11" bei RTL hinnehmen - und dort führte er gleich dazu, dass mit nur noch 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein neues Allzeit-Tief markiert wurde. In der vergangenen Woche hatte sich die "Autobahnpolizei" mit 13,7 Prozent noch deutlich besser gehalten. 1,9 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet - das lag nur minimal über dme Tiefstwert vor zwei Wochen.

Im weiteren Verlauf des Abends lief es für RTL dann richtig schlecht: Eine alte "Cobra 11"-Folge blieb schon bei 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, Wiederholungen der alten RTL-Serien "Der Knastarzt" und "Männer! Alles auf Anfang" gingen mit 4,7 und 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe völlig unter. Weil RTL auch tagsüber Probleme hatte und mit "Supertalent"-Wiederholungen nur zwischen 9,1 und 10 Prozent erzielte, stand letztlich in der Endabrechnung ein Tagesmarktanteil von nur 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch in dieser Hinsicht lag ProSieben mit 10,1 Prozent an der Spitze.

Teilen