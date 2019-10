"taff weekend" enttäuscht in schwachem ProSieben-Umfeld

© ProSieben

Nachdem ProSieben schon am Samstag nur wenig reißen konnte, lief es am Sonntag für den Sender ähnlich schlecht. Große Probleme bereite unter anderem "taff weekend", das auch auf dem neuen Vorabend-Sendeplatz noch seine Zuschauer sucht.



14.10.2019 - 09:23 Uhr von Alexander Krei

Unter der Woche befindet sich "taff" derzeit auf Rekordkurs: Mit durchschnittlich mehr als 14 Prozent Marktanteil liegt das ProSieben-Magazin in der Zielgruppe so gut im Rennen wie seit Jahren nicht mehr. Anders dagegen am Wochenende: Nachdem sich "taff weekend" zuletzt am Samstag schwer tat, verlegte der Sender sein Magazin auf den Sendeplatz am Sonntag um 18:05 Uhr. Allzu viele Zuschauer haben davon bislang allerdings noch nicht Notiz genommen.

In dieser Woche schalteten nun lediglich 560.000 Zuschauer ein, mehr als ein desolater Marktanteil von 4,8 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Allerdings bekam "taff weekend" nicht gerade Rückenwind: Im Vorfeld versagten versagten bereits die Wiederholungen von "The Voice" und "Die Liveshow bei dir zuhause" mit Marktanteilen von jeweils weniger als sechs Prozent, "Newstime" blieb sogar bei 4,7 Prozent hängen.

Und auch "Galileo" konnte später nichts reißen: Nur 910.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 6,8 Prozent waren am Vorabend für das Wissensmagazin drin. Entsprechend mau fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus - gerade mal 7,7 Prozent fuhr ProSieben am Sonntag in der Zielgruppe ein. Die Primetime sorgte dabei für Schadensbegrenzung: Dort kam "Ghost in the Shell" gegen das Fußball-Länderspiel immerhin auf 1,72 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent Marktanteil, "Resident Evil 6" punktete mit 12,3 Prozent.

RTLzwei tat sich mit seinen Filmen hingegen umso schwerer und erzielte mit "Meine Braut, ihr Vater und ich" zur besten Sendezeit nur 3,0 Prozent Marktanteil, ehe "Dickste Freunde" bei 3,3 Prozent hängen blieb. Kabel Eins schaffte mit den "Trucker Babes" dagegen gute 5,9 Prozent, während "Kitchen Impossible" bei Vox trotz Wiederholung auf 7,9 Prozent kam.

