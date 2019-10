"Maleficent" rückt "The Voice of Germany" auf die Pelle

© RTL

Auch in dieser Woche hat ProSieben mit "The Voice" wieder den Tagessieg eingefahren, doch Vox war der Musikshow dank "Maleficent" auf den Fersen. Bitter verlief der Abend für Sat.1, wo die US-Serien reihenweise neue Tiefstwerte verbuchten.



18.10.2019 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 18.10.2019 - 08:52 Uhr

Ein Marktanteil von mehr als 20 Prozent wie in der Vorwoche war für "The Voice of Germany" bei ProSieben diesmal nicht drin, dennoch konnte sich der Privatsender auch am Donnerstag wieder auf seine Musikshow verlassen. 1,42 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sorgten für einen überzeugenden Marktanteil von 17,8 Prozent und den damit verbundenen Tagessieg. Insgesamt schalteten 2,71 Millionen Zuschauer ein und damit ähnlich viele wie am vorigen Sonntag in Sat.1.

Als stärkster Verfolger tat sich in dieser Woche Vox hervor, wo der Spielfilm "Maleficent - Die dunkle Fee" trotz Wiederholung überraschend starke Quoten einfuhr. Mit 1,23 Millionen jungen Zuschauern erzielte die Disney-Produktion sehr gute 14,2 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 2,14 Millionen Zuschauer. Umso größer war danach jedoch der Absturz: Mehr als 850.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,4 Prozent waren am späten Abend für "Vor ihren Augen" nicht drin.

Auch ProSieben musste im weiteren Verlauf des Abends Federn lassen, hielt sich mit seiner Comedyshow "1:30" aber zumindest wacker. Auf 11,1 Prozent Marktanteil brachte es das Format, ehe "red" um Mitternacht schließlich nur noch 9,2 Prozent erzielen konnte. Die Tagesmarktführerschaft war ProSieben letztlich aber nicht zu nehmen: Mit 12,1 Prozent Marktanteil lag der Sender am Donnerstag in der Zielgruppe eineinhalb Prozentpunkte vor RTL, wo sich "Alarm für Cobra 11" in der Primetime stabil zeigte.

2,14 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren in dieser Woche drin. Probleme bereitete jedoch die Wiederholung von "Bachelor in Paradise", die am späten Abend gerade mal 6,4 Prozent schaffte. Und auch für Sat.1 verlief der Abend nicht nach Plan: "FBI: Special Crime Unit" verbuchte mit 6,0 Prozent Marktanteil ein neues Tief, "Criminal Minds" ging mit 4,9 Prozent baden und "Bull" schaffte zu später Stunde zeitweise gerade mal 3,7 Prozent - schlechter lief es für die US-Serie noch nie.

