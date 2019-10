"BoJack Horseman" fliegt aus Comedy-Central-Programm

© Netflix

Die Netflix-Serie "BoJack Horseman" hat bei Comedy Central zuletzt nicht mehr überzeugen können, auch ein Wechsel des Sendeplatzes hat nicht geholfen. Nun nimmt der Sender das Format vorübergehend aus dem Programm.



21.10.2019 - 14:20 Uhr von Timo Niemeier 21.10.2019 - 14:20 Uhr

Mitte Juli hat Comedy Central die Netflix-Serie "BoJack Horseman" ins Free-TV geholt, wöchentlich am Sonntag zeigte man gegen 22 Uhr zwei Folgen der Serie. Weil die Quoten im Verlauf der Zeit aber nach unten zeigten, schob der Sender die Serie ab der dritten Staffel Anfang Oktober auf den Sonntagvorabend und zeigte die Folgen um 19:15 Uhr.

Doch auch dort konnte "BoJack Horseman" nicht überzeugen, die letzten Folgen erreichten nur 0,8 und 0,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nicht einmal 100.000 Zuschauer schalteten ein. Diese schlechten Werte haben nun Konsequenzen: Comedy Central hat die Serie vorerst aus dem Programm genommen, bereits am vergangenen Sonntag zeigte man am Sonntagvorabend stattdessen zwei weitere Episoden von "American Dad".

"Leider hatte ‘BoJack Horseman’ zuletzt nicht mehr den erwünschten Erfolg auf dem ursprünglichen Sendeplatz sonntags um 22 Uhr, weshalb wir ‘BoJack’ mit dem Start der dritten Staffel Anfang Oktober auf dem neuen Sendeplatz am Sonntag um 19:15 Uhr ausprobiert haben. Auch hier konnte die Serie nicht vollends überzeugen", sagt ein Sendersprecher auf Anfrage von DWDL.de. Dennoch will man die Serie noch nicht aufgeben. Man glaube an die Qualität der Produktion und evaluiere nun einen neuen Sendeplatz im kommenden Februar, heißt es von Comedy Central.

Von "BoJack Horseman" sind bereits 60 Folgen in insgesamt fünf Staffeln bei Netflix verfügbar, am kommenden Freitag erscheint dort Staffel sechs. Inhaltlich geht es in "BoJack Horseman" um den gleichnamigen, gefallenen Star einer 90er-Jahre-Hitserie. Er bereitet sein Comeback vor, doch das ist gar nicht so einfach, denn der Pferdemann ist depressiv und desillusioniert. Mit der Whiskey-Flasche in der einen, bunten Pillen in der anderen Hand, stolpert er von Rausch zu Rausch, von gescheiterter Beziehung in bedeutungslosen Sex.

Teilen