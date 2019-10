Kantoreks Abschied lässt "Köln 50667"-Quoten steigen

© Screenshot RTLzwei

Bei "Köln 50667" sind die letzten Szenen von Ingo Kantorek zu sehen gewesen, zum Abschied schalteten viele Menschen ein. Auch die Tribute-Sendung für den tödlich verunglückten Schauspieler in der Primetime war gefragt.



24.10.2019 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2019 - 09:04 Uhr

Am 16. August ist Ingo Kantorek überraschend bei einem Autounfall verstorben. Der 44-Jährige ist vor allem durch sein Mitwirken in der RTLzwei-Soap "Köln 50667" bekannt geworden, dort war er von Anfang an als Alex Kowalski zu sehen. Weil solche Serien immer mit Vorlauf produziert werden, hatte der plötzliche Tod Kantoreks zunächst keine Auswirkungen auf den Inhalt der Serie, nun sind aber die letzten Folgen von "Alex" zu sehen gewesen - das ließ auch die Quoten spürbar steigen.

So schalteten am Mittwoch 800.000 Zuschauer ein, im Schnitt sind es in diesem Jahr bislang etwa 500.000. Allein 620.000 Zuschauer kamen nun aus der werberelevanten Zielgruppe und ließen den Marktanteil auf 13,4 Prozent nach oben schnellen. Das ist der beste Wert, den "Köln 50667" seit August 2018 eingefahren hat. Ganz offensichtlich wollten sich also noch einmal viele Fans der Serie von Ingo aka. Alex verabschieden. Bei den 14- bis 29-Jährigen wurden sogar 23,7 Prozent gemessen.

In der Primetime beschäftigte man sich bei RTLzwei noch einmal ausführlich mit Kantoreks Leben. Die Tribute-Sendung "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft" kam auf 890.000 Zuschauer ab drei Jahren und 6,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die "Tattoo Stories" rutschten im Anschluss mit 4,8 Prozent unter den Senderschnitt. Einen neuen Bestwert erzielte am Mittwoch übrigens auch "Krass Schule", das wohl auch vom Sendeplatz direkt vor "Köln 50667" profitierte. 11,6 Prozent Marktanteil holte das Format - besser lief es noch nie. Auch "Berlin - Tag & Nacht" landete bei sehr guten 9,6 Prozent.

Recht zufrieden sein kann man unterdessen auch bei Kabel Eins: In der Primetime kam der Sender mit dem Film "Ocean’s 13" auf 7,3 Prozent Marktanteil, danach holte man mit "Hangover" noch 6,7 Prozent. Der Tagesmarktanteil von Kabel Eins lag damit bei 5,5 Prozent, RTLzwei war auch aufgrund des sehr starken Vorabend mit 6,1 Prozent noch ein wenig erfolgreicher.

