Lukes "Greatnightshow" stoppt den Abwärtstrend

Die "Greatnightshow" von Sat.1 hat sich gefangen und eine Woche vor dem Finale erstmals spürbar Zuschauer hinzugewonnen, dennoch hing die Show im einstelligen Bereich fest. Den Primetime-Sieg sicherte sich RTL mit "Ninja Warrior" ohne Probleme.



26.10.2019 - 09:11 Uhr von Timo Niemeier 26.10.2019 - 09:11 Uhr

Selbst Luke Mockridge tat sich in den vergangenen Wochen am Fun Freitag von Sat.1 schwer. An diesem Freitag sahen aber immerhin 1,06 Millionen Menschen die "Greatnightshow", das waren deutlich mehr als vor einer Woche, als die Reichweite bei 940.000 lag und erstmals unter die Eine-Million-Marke gerutscht war. 670.000 Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach in dieser Altersklasse 8,4 Prozent Marktanteil. Damit lag die "Greatnightshow" jetzt auf dem Niveau der Vorwoche - von zweistelligen Werten ist Luke Mockridge jedoch weit entfernt.

Zuschauer-Trend: Luke! Die Greatnightshow





Einen neuen Staffel-Bestwert erzielte dafür im Anschluss "Mord mit Ansage", das es auf 9,3 Prozent Marktanteil brachte. Die vier bislang ausgestrahlten Ausgaben der Staffel holten im Schnitt nur 7,5 Prozent. Neben dem gewonnenen Prozess vor dem Landgericht München gibt es für Sat.1 also auch die Quotensteigerung zu feiern. 960.000 Menschen sahen am späten Freitagabend zu, auch das ist ein Staffel-Hoch. "NightWash" erreichte im Anschluss noch 580.000 Gesamtzuschauer und 8,3 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren nur 5,6 Prozent drin.

Mit dem Zielgruppen-Sieg in der Primetime hatte Sat.1 allerdings nichts zu tun, der ging an "Ninja Warrior Germany" bei RTL. 1,21 Millionen Zuschauer waren hier zwischen 14 und 49 Jahren alt, 15,5 Prozent Marktanteil wurden damit gemessen. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,36 Millionen. Das Bühnenprogramm "Alpha Pussy" von Carolin Kebekus tat sich im Anschluss mit 11,9 Prozent in der Zielgruppe etwas schwerer.

Sehr gut lief es am späten Abend dagegen für ProSieben: Die Wiederholung des Films "300" sahen sich ab 23 Uhr noch etwas mehr als eine Million Menschen an, in der Zielgruppe holte man damit 13,6 Prozent. Zur besten Sendezeit brachte es "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" lediglich auf 1,58 Millionen Zuschauer und 9,2 Prozent.

