"Game of Thrones" geht bei RTLzwei unspektakulär zu Ende

Das war's: Am Samstagabend lief nun auch im Free-TV die letzte Folge von "Game of Thrones" und noch einmal schalteten mehr als eine Million Zuschauer ein. Neue Rekorde waren nach dem überwältigenden Pay-TV-Erfolg freilich nicht mehr zu erwarten.



27.10.2019 - 09:58 Uhr von Alexander Krei 27.10.2019 - 09:58 Uhr

Die meisten Fans von "Game of Thrones" dürften das Finale der Serie bereits gesehen haben, doch über eine Million Zuschauer sahen am Samstagabend die Free-TV-Premiere der letzten Folge. Mit 1,07 Millionen Zuschauern markierte die "Game of Thrones" zum Abschied noch einmal einen Staffel-Bestwert bei RTLzwei. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 5,7 Prozent - kein spektakulärer Wert, aber zumindest einer, der sich über dem Senderschnitt bewegte.

Schwerer tat sich hingegen das anschließend ausgestrahlte Special "Game of Thrones - The Last Watch", das nur noch einen Marktanteil von 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Insgesamt waren ab 22:00 Uhr im Schnitt 670.000 Zuschauer dabei. RTLzwei war damit letztlich aber besser bedient als Kabel Eins, wo die US-Serien "Hawaii Five-0", "Lethal Weapon" und "Seal Team" den ganzen Abend über nur Marktanteile zwischeen 3,3 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe erzielten.

Insbesondere in den Morgenstunden und am Nachmittag konnte Kabel Eins mit seinen Wiederholungen aber durchaus punkten: So erzielte "Elementary" gegen 10 Uhr bereits starke 9,0 Prozent Marktanteil und auch "Castle" steigerte sich später auf bis zu 8,7 Prozent beim jungen Publikum. Bei RTLzwei schaffte "Zuhause im Glück" am Nachmittag dagegen nur 3,6 Prozent Marktanteil, "Armes Deutschland" blieb ab 18:15 Uhr sogar bei nur 2,8 Prozent hängen.

Enttäuschend schlug sich auch Sat.1 in der Daytime. So kamen etwa zwei Folgen von "Auf Streife - Die Spezialisten" ab 15:00 Uhr nicht über Werte von 3,8 und 3,9 Prozent hinaus. Aber auch RTL und ProSieben blieben zu diesem Zeitpunkt einstellig, was allerdings vor allem auf die Stärke der Fußball-Bundesliga zurückzuführen ist (DWDL.de berichtete).

