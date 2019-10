Henssler holt schwächste Quote seit seiner Vox-Rückkehr

© TVNOW / Frank W. Hempel

"Grill den Henssler" hat am Sonntag bei Vox ordentliche, aber keine überragenden Quoten erzielt. Das Format verbuchte die schwächsten Werte seit Hensslers Rückkehr zu Vox. Die "Trecker Babes" von Kabel Eins meldeten sich dagegen mit Bestwert zurück.



28.10.2019 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 28.10.2019 - 09:35 Uhr

Früher als ursprünglich geplant holte Vox seine Kochshow "Grill den Henssler" aus der Pause zurück. Doch so recht belohnt wurde der Sender dafür nicht: Mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent bewegte sich die Quote in der Zielgruppe zum Staffel-Auftakt auf ähnlichem Niveau wie zuletzt die Wiederholungen von "Kitchen Impossible". Zugleich war es der bislang schwächste Wert seit Hensslers Rückkehr zu Vox.

Zum Vergleich: Im Mai hatte es die Sendung noch mehrfach geschafft, zweistellige Marktanteile zu erzielen. Insgesamt schalteten am Sonntagabend im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauer ein, um eine neue Ausgabe von "Grill den Henssler" zu sehen - auch das waren ein paar weniger als zuletzt. Das Zusammenspiel mit "Prominent" klappte dagegen umso besser: 1,01 Millionen Zuschauer blieben im Anschluss noch dran, in der Zielgruppe stieg der Marktanteil auf starke 11,6 Prozent.

Marktanteils-Trend: Grill den Henssler





Mit einem Bestwert meldeten sich unterdessen die "Trecker Babes" bei Kabel Eins zurück. 1,03 Millionen Zuschauer sahen den Staffel-Auftakt am Sonntagabend. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Dokusoap mit einem Marktanteil von 5,7 Prozent klar über dem Senderschnitt. "Abenteuer Leben am Sonntag" konnte den guten Vorlauf jedoch kaum für sich nutzen und erreichte direkt danach nur noch 440.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe.

Wenig zu holen gab es für RTLzwei, das um 20:15 Uhr auf den Spielfilm "2:22 - Zeit für die LIebe" setzte und damit gerade mal 3,2 Prozent Marktanteil erzielte. Damit bewegte sich der Sender in etwa auf dem Niveau kleinerer Kanäle wie Nitro oder ProSieben Maxx. Letzterer räumte nicht zuletzt zu später Stunde ab: Dank NFL zog der Marktateil im Laufe des Abends einmal mehr auf bis zu 8,8 Prozent an.

