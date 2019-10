Tagessieg für "Bauer sucht Frau", "Survivor" liegt am Boden

© TVNOW / Guido Engels

Bei Jung und Alt setzte sich "Bauer sucht Frau" am Montagabend mit neuen Staffel-Bestwerten an die Spitze. Sat.1 konnte sich mit seinem Krimi im Vergleich zur Vorwoche zumindest etwas erholen. Umso dramatischer ist die Lage für "Survivor".



29.10.2019 - 09:08 Uhr von Alexander Krei 29.10.2019 - 09:08 Uhr

"Bauer sucht Frau" hat am Montagabend die Marke von fünf Millionen Zuschauern zurückerobert. Im Schnitt verzeichnete die Kuppelshow bei RTL zur besten Sendezeit 5,05 Millionen Zuschauer, die beim Gesamtpublikum einen hervorragenden Marktanteil von 16,7 Prozent nach sich zogen. Nur die "Tagesschau" im Ersten verzeichnete eine geringfügig höhere Reichweite. In der Primetime war der Kölner Sender dagegen bei Jung und Alt gleichermaßen Spitzenreiter.

Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war der ZDF-Thriller "Die Schattenfreundin", der von 4,74 Millionen Zuschauern gesehen wurde und einen Marktanteil von 15,3 Prozent erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Bauer sucht Frau" unterdessen mit 1,76 Millionen Zuschauern auf überzeugende 19,9 Prozent Marktanteil - und damit auf einen neuen Staffel-Bestwert. "Extra" präsentierte sich anschließend ebenfalls in guter Form und erreichte noch 2,87 Millionen Zuschauer sowie 16,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Besser als zuletzt lief es auch für Sat.1, wenngleich es sich noch immer nicht als beste Idee herausstellt, mit den Krimis gegen die starken ZDF-Filme anzutreten. "Zerschunden - Ein Fall für Dr. Abel" schaffte in dieser Woche durchschnittlich 1,55 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,2 Prozent in der Zielgruppe. Zum Vergleich: Der erste Abel-Thriller hatte es vor einem Jahr noch auf mehr als zwei Millionen Zuschauer gebracht - damals noch am Dienstagabend.

Die "Akte" steigerte sich anschließend aber immerhin auf 7,7 Prozent Marktanteil und damit auf den besten Wert seit Anfang September. Von solchen Werten blieb "Survivor" bei Vox dagegen weit entfernt: Auf den Bestwert der Vorwoche folgte diesmal mit gerade mal noch 3,3 Prozent Marktanteil ein neues Tief. Insgesamt kam die aufwendig produzierte Show am späten Abend auf nur 350.000 Zuschauer. "Goodbye Deutschland" wollten zuvor noch 1,09 Millionen sehen.

