Keine unfassbaren Quoten für "X-Factor" bei RTLzwei

Solide, aber keineswegs spektakuläre Quoten fuhr RTLzwei am Donnerstag mit neuen Folgen der Mystery-Reihe "X-Factor" ein. Bei Kabel Eins kann man derweil über einen neuen Rekord für "Die Klinik" jubeln. Auch für RTLplus lief es gut.



01.11.2019 - 09:34 Uhr von Alexander Krei 01.11.2019 - 09:34 Uhr

Ein Jahr ist es her, dass RTLzwei unter dem Titel "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück eine Neuauflage der kultigen Mystery-Reihe zeigte. Der Erfolg, den der Sender damals im Vorabendprogramm verzeichnete, sorgte dafür, dass jetzt zwei weitere Folgen produziert wurden, für die sogar ein Platz in der Primetime freigeräumt wurde. An die Spitzenwerte aus deem Vorjahr, als die Marktanteile bei mehr als acht Prozent lagen, konnte das Format allerdings nicht anknüpfen.

Stattdessen lag der Marktanteil um 20:15 Uhr diesmal bei 5,8 Prozent, eine weitere Folge kam direkt im Anschluss nicht über 5,1 Prozent hinaus. Insgesamt konnten sich zunächst nur 790.000 Zuschauer für das "Unfassbare" begeistern. Anschließend ging die Reichweite auf 730.000 Zuschaur zurück. Erstaunlich: Eine Klassiker-Folge von "X-Factor: Das Unfassbare" legte am späten Abend zu und steigerte den Marktanteil auf gute 7,0 Prozent. Die Thriller-Serie "Slasher" meldete sich dagegen nach 23 Uhr mit nur 4,5 Prozent zurück und fiel mit einer weiteren Folge gar auf schwache 3,7 Prozent.

Konstanter verlief der Abend für Kabel Eins, wo man sich über einen neuerlichen Rekord seiner Doku-Reihe "Die Klinik" freuen kann. 980.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe können sich sehen lassen. Im weiteren Verlauf des Abends bewegten sich auch das "K1 Magazin" und eine Wiederholung der "Trucker Babes" mit Werten von 5,5 und 5,6 Prozent im grünen Bereich.

Einen erfolgreichen Abend gab's auch in der hinteren Reihe für RTLplus: Mit Wiederholungen von "Vermisst" steigerte sich der Spartensender im Laufe des Abends auf bis zu 630.000 Zuschauer. Sat.1 Gold kam dagegen mit seinen tierischen Formaten auf mäßige Quoten. "Letzte Chance für 4 Pfoten" erreichte nur 200.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Hundebabys" und "Die Hunderetter" kamen danach sogar nicht über schwache 0,4 Prozent hinaus.

