Feiertagsprogramm beschert Kabel Eins tolle Quoten

© kabel eins

Kabel Eins ist außergewöhnlich stark in den November gestartet, am Freitag war man hinter RTL und ProSieben der erfolgreichste Sender. Geholfen hat dabei vor allem das Feiertagsprogramm, das sehr beliebt war.



02.11.2019 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier 02.11.2019 - 09:55 Uhr

Als einziger Sender hat Kabel Eins am Freitag, in einigen Tagen Deutschlands ein Feiertag, auf ein Sonderprogramm gesetzt - und das hat sich sehr ausgezahlt. Mit 8,4 Prozent Tagesmarktanteil in der werberelevanten Zielgruppe landete man auf Rang drei in den Tagescharts, nur RTL und ProSieben waren noch erfolgreicher. In der Primetime kam man mit dem Film "Zwei außer Rand und Band" auf rund eineinhalb Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 7,9 Prozent. Danach kamen Bud Spencer und Terence Hill mit "Zwei Asse trumpfen" auf noch auf 10,7 Prozent.

Richtig stark präsentierte sich Kabel Eins aber auch in der Daytime: Bereits ab 9:50 Uhr lag man mit "Jackie Chan ist Nobody" bei 11,9 Prozent. Bis kurz vor 16 Uhr erzielte man dann durchweg zweistellige Marktanteile. Und auch der Vorabend lief mit "Crocodile Dundee II" (9,8 Prozent) und "Der Supercop" (7,7 Prozent) richtig gut.

Bei ProSieben präsentierte sich die Daytime etwas schwächer als sonst, dafür konnte man sich auf den Film ab 20:15 Uhr verlassen. "Fluch der Karibik" unterhielt 1,55 Millionen Zuschauer, damit waren beim jungen Publikum 11,5 Prozent drin. "Cowboy & Aliens" fiel am späten Abend aber auf 6,6 Prozent zurück. Der Tagesmarktanteil von ProSieben lag dementsprechend bei 9,6 Prozent.

RTLzwei hat unterdessen ein Experiment gewagt: Um 20:15 Uhr zeigte man den ersten Teil der Miniserie "Childhood’s End", kam damit aber nur auf 5,0 Prozent Marktanteil. Nur etwas mehr als eine Million Menschen wollten sehen, was passiert, wenn Aliens die Kontrolle über den Planeten übernehmen und ein Ende von Krieg und Armut versprechen. Am Samstag zeigt RTLzwei den zweiten Teil. "Minority Report" kam am Freitag ab 22 Uhr nur noch auf 4,0 Prozent. Und weil auch die Daytime schwächelte, "Köln 50667" etwa blieb bei 4,8 Prozent hängen, holte der Sender nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent.

Teilen