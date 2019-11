Viele Sender haben an Allerheiligen in der Daytime Probleme

© DWDL.de

Egal ob "Sturm der Liebe", "Punkt 12", "Köln 50667" oder "Taff" - am Freitag hatten viele Formate im Tagesprogramm mit mehr oder weniger großen Problemen zu kämpfen. Offensichtlich waren viele Zuschauer in Feiertagslaune.



02.11.2019 - 10:13 Uhr von Timo Niemeier 02.11.2019 - 10:13 Uhr

In großen Teilen Deutschlands ist am Freitag Allerheiligen gewesen - und damit ein Feiertag. Nur Kabel Eins nutzte das für eine umfassende Sonderprogrammierung und hatte damit großen Erfolg (DWDL.de berichtete). Die anderen Sender hatten insbesondere tagsüber Probleme, das betraf auch alteingesessene Formate. Bei RTL etwa kam "Punkt 12" nur auf 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und schrammte damit nur knapp an einem Jahrestief vorbei. Das gleiche gilt für "Alles was zählt" (11,1 Prozent) und "GZSZ" (15,8 Prozent).

Doch auch andere Sender hatten Probleme. Bei ProSieben blieb "The Big Bang Theory" am Nachmittag mit zwei von drei Folgen unter der Marke von zehn Prozent Marktanteil hängen. "Taff" erzielte danach immerhin 10,5 Prozent, kommt im laufenden Jahr durchschnittlich jedoch auf 14,5 Prozent. Ein ähnliches Bild bei RTLzwei: Während einige Folgen der Dokusoap mit Daniela Katzenberger zuvor noch sehr gut funktionierten, fiel "Köln 50667" am Vorabend auf 4,8 Prozent. "Krass Schule" tat sich zuvor mit 3,3 Prozent noch schwerer.

Und auch die Öffentlich-Rechtlichen bekamen die veränderten Nutzungsgewohnheiten der Zuschauer zu spüren. So stand bei "Sturm der Liebe" im Ersten eine Hochzeit an, also das vermeintliche Highlight der laufenden Staffel. Und auch wenn die Telenovela in den vergangenen Wochen mächtig aufgedreht hatte: Am Freitag schalteten zwar 1,73 Millionen Menschen ein, das reichte aber nur zu 11,5 Prozent Marktanteil. "Rote Rosen" blieb zuvor sogar nur bei 9,3 Prozent hängen. Im ZDF kam beispielsweise die "Drehbeschreibe" auf weniger als zehn Prozent Marktanteil. "Bares für Rares" erreichte am Nachmittag fast drei Millionen Zuschauer, auch für die Trödelshow ist das ein starker Wert. Mit 19,9 Prozent blieb Horst Lichter dennoch unter der Marke von 20 Prozent - das ist allerdings schon Jammern auf sehr hohem Niveau.

