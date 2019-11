Bundesliga im ZDF stark, aber schwächer als noch im Mai

© Screenshot ZDF

Durch eine Kooperation mit Sky hat das ZDF am Samstag das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München übertragen. Das sorgte zwar für gute Werte, das Revierderby im Mai dieses Jahres im Ersten hatte aber deutlich mehr Zuschauer.



03.11.2019 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 03.11.2019 - 09:34 Uhr

Bei Sky ist man nach der Kooperation mit dem Ersten im Mai dieses Jahres offenbar auf den Geschmack gekommen und hat nun erneut ein Bundesliga-Spiel für das Free-TV sublizenziert. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München ist am Samstagnachmittag im ZDF zu sehen gewesen - die Zuschauer sahen dabei eine überraschende 1:5-Niederlage des Rekordmeisters. Mit 3,71 Millionen Zuschauern und 23,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum war das Match auch ohne Frage ein Erfolg.

Eventuell haben sich die Verantwortlichen im ZDF auch noch ein kleines bisschen mehr ausgerechnet. Das Revierderby im Ersten kam im Mai dieses Jahres schließlich auf mehr als fünf Millionen Zuschauer (DWDL.de berichtete). Die Live-Übertragung im ZDF hatte auch weniger Zuschauer als die "Sportschau" am Vorabend des Ersten. Die sahen sich 5,66 Millionen Menschen an, das ist der beste Wert seit März 2018. Damit waren 23,4 Prozent drin und auch beim jungen Publikum überzeugte die "Sportschau" mit 20,1 Prozent.

Aber auch das Spiel zwischen Frankfurt und Bayern konnte bei den 14- bis 49-Jährigen punkten, in dieser Altersklasse lag der Marktanteil bei 18,0 Prozent. Insgesamt erreichte die Bundesliga damit am Samstagnachmittag mehr als 30 Prozent Marktanteil im deutschen Fernsehen, bei Sky kam die Konferenz nämlich zusätzlich auf 13,7 Prozent Marktanteil - das ist aber etwas weniger als sonst. Auch die Reichweite blieb mit 1,34 Millionen unter den Normalwerten zurück. Ein wenig hat die Übertragung im Free-TV den Spielen bei Sky also geschadet. Dennoch reichte es für Sky Sport am Samstag für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent, damit lag man unter anderem vor Nitro und DMAX. Das Abendspiel zwischen Union Berlin und Hertha BSC sahen sich übrigens 820.000 Menschen an, auch damit wurden beim jungen Publikum gute 5,7 Prozent gemessen.

Das ZDF sicherte sich am Abend mit "Wilsberg" derweil den Primetime-Sieg: 6,05 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten den Mainzern starke 20,3 Prozent Marktanteil. Und auch bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 waren knapp zweistellige Werte drin, 10,1 Prozent wurden gemessen. "Der Staatsanwalt" kam im Anschluss noch auf etwas mehr als vier Millionen Zuschauer und 14,7 Prozent Gesamt-Marktanteil.

